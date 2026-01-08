3C育兒、刺激不足恐害孩子「跟不上」 醫揭後天語言遲緩關鍵

衛福部國健署於2024年7月至去年6月統計，兒童發展篩檢使用約40萬人次，其中1歲半至3歲異常轉介率逾2成6，其中以語言發展異常占7成5最高。馬偕醫院兒童發展暨早期療育評估中心主任陳慧如表示，後天發展遲緩成因許多，需早期介入改善，否則長大後會影響人際發展、情緒問題。

陳慧如今出席「精神與腦科學健康講座」說，臨床觀察約每4個孩子就有1人出現語言問題，分為先天及後天發展障礙。先天是神經發展疾病造成，將會影響一輩子，但在母親懷孕時無法檢查出，後天則是「功能跟不上」在語言、動作、認知或社會互動等功能表現，低於同齡兒童平均值。造成遲緩原因很多，包含先天體質、後天環境刺激不足、3C育兒影響、教養方式或生活經驗不足等。

陳慧如分享，一名1歲5個月孩童不會爬行且有便秘，也不會說話，一問之下才發現，孩童天天在嬰兒床沒有與家人互動，加上只喝牛奶及寶寶粥，刺激相當少。這類孩童若不盡早治療或改善生活刺激，3歲後就會漸漸影響往後的學習認知、人際互動，且不會說話無法表達也會影響情緒，可能會以一直發脾氣作為表達方式。

陳慧如說，「早療」真正概念是早期介入，而非單純的「早期療育」。這類後天影響的孩子需早期介入，但這不只發生在醫療院所，也可以在家庭與學校，必須從家長引導方式的調整、增加孩子生活經驗、日常互動、繪本共讀與語言刺激等有效的介入方式，讓孩子的需要被拉一把，並不一定需要高度專業的醫療訓練。

最常見的警訊並非「說得不清楚」，而是「一直不說」只用指的，不少孩子理解能力佳、反應聰明，讓家長誤以為只是晚點開口，卻忽略語言表達本身就是發展指標。陳慧如提醒，1歲應至少出現1到2個單字，1歲半約20個單字、臨床最低標準為5個，2歲約50個單字，3歲應能說出句子，若有出現相關狀況應注意。

陳慧如表示，台灣目前醫療端的早期療育多集中在醫院與診所，由復健科、兒童發展相關專科提供評估與治療；進入社區後，則轉由社會及家庭署體系，包含早療通報中心、社區療育據點與育兒指導服務；教育端則回到學校系統，由特教體系接手。

陳慧如說，整體資源其實並非不足，但卻是高度分散、缺乏系統性串連，且仍停留在單點式的照護模式，對孩子與家庭而言，往往面臨轉銜不順、資訊斷層等問題，期待各部會系統能整合並以家庭為中心提供連續性照護模式。