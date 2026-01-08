快訊

大逆轉！雲林國中小午餐費全免 張麗善：不惜舉債也要顧好囡仔

追出新內鬼！台積電2奈米洩密案前工程師移審 裁定繼續羈押禁見

批學生「腦殘」遭綠追殺？區桂芝反擊：請立委把專業放在問政上

3C育兒、刺激不足恐害孩子「跟不上」 醫揭後天語言遲緩關鍵

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
馬偕醫院兒童發展暨早期療育評估中心主任陳慧如表示，後天發展遲緩成因許多，需透過早期介入改善，否則長大以後會影響人際發展、情緒問題。記者翁唯真／攝影
馬偕醫院兒童發展暨早期療育評估中心主任陳慧如表示，後天發展遲緩成因許多，需透過早期介入改善，否則長大以後會影響人際發展、情緒問題。記者翁唯真／攝影

衛福部國健署於2024年7月至去年6月統計，兒童發展篩檢使用約40萬人次，其中1歲半至3歲異常轉介率逾2成6，其中以語言發展異常占7成5最高。馬偕醫院兒童發展暨早期療育評估中心主任陳慧如表示，後天發展遲緩成因許多，需早期介入改善，否則長大後會影響人際發展、情緒問題。

陳慧如今出席「精神與腦科學健康講座」說，臨床觀察約每4個孩子就有1人出現語言問題，分為先天及後天發展障礙。先天是神經發展疾病造成，將會影響一輩子，但在母親懷孕時無法檢查出，後天則是「功能跟不上」在語言、動作、認知或社會互動等功能表現，低於同齡兒童平均值。造成遲緩原因很多，包含先天體質、後天環境刺激不足、3C育兒影響、教養方式或生活經驗不足等。

陳慧如分享，一名1歲5個月孩童不會爬行且有便秘，也不會說話，一問之下才發現，孩童天天在嬰兒床沒有與家人互動，加上只喝牛奶及寶寶粥，刺激相當少。這類孩童若不盡早治療或改善生活刺激，3歲後就會漸漸影響往後的學習認知、人際互動，且不會說話無法表達也會影響情緒，可能會以一直發脾氣作為表達方式。

陳慧如說，「早療」真正概念是早期介入，而非單純的「早期療育」。這類後天影響的孩子需早期介入，但這不只發生在醫療院所，也可以在家庭與學校，必須從家長引導方式的調整、增加孩子生活經驗、日常互動、繪本共讀與語言刺激等有效的介入方式，讓孩子的需要被拉一把，並不一定需要高度專業的醫療訓練。

最常見的警訊並非「說得不清楚」，而是「一直不說」只用指的，不少孩子理解能力佳、反應聰明，讓家長誤以為只是晚點開口，卻忽略語言表達本身就是發展指標。陳慧如提醒，1歲應至少出現1到2個單字，1歲半約20個單字、臨床最低標準為5個，2歲約50個單字，3歲應能說出句子，若有出現相關狀況應注意。

陳慧如表示，台灣目前醫療端的早期療育多集中在醫院與診所，由復健科、兒童發展相關專科提供評估與治療；進入社區後，則轉由社會及家庭署體系，包含早療通報中心、社區療育據點與育兒指導服務；教育端則回到學校系統，由特教體系接手。

陳慧如說，整體資源其實並非不足，但卻是高度分散、缺乏系統性串連，且仍停留在單點式的照護模式，對孩子與家庭而言，往往面臨轉銜不順、資訊斷層等問題，期待各部會系統能整合並以家庭為中心提供連續性照護模式。

語言 早期療育 單字

延伸閱讀

板橋醫療園區被撤標後重新招商 市府決定這9.1億改由官方負擔

特教鑑定評估提升量能 教育部補助1.4億元

台中新社高中蟬聯台大「希望入學」 2學生錄取護理與中文系

入學制度矛盾、每屆數量難預測 高中端反映普通班竟收5、6特教生

相關新聞

強烈大陸冷氣團+輻射冷卻！明天低溫下探9度 周六再有另波冷氣團

明天強烈大陸冷氣團減弱，但輻射冷卻持續影響，各地低溫仍下探9度，中央氣象署預報員蔡伊其表示，明天西半部日夜溫差大，高山有...

好冷！17縣市發布低溫特報 「早晚僅10度」一路凍到明天

中央氣象署今下午4時37分，針對17縣市發布低溫特報，其中，新北、宜蘭發布橙色燈號2，基隆、台北、桃園、新竹縣市、苗栗、...

3C育兒、刺激不足恐害孩子「跟不上」 醫揭後天語言遲緩關鍵

衛福部國健署於2024年7月至去年6月統計，兒童發展篩檢使用約40萬人次，其中1歲半至3歲異常轉介率逾2成6，其中以語言...

阿聯酋「台北-杜拜啟用豪華經濟艙」 台北及全球8大航點全新上線

阿聯酋航空今宣布，台北-杜拜航線正式啟用豪華經濟艙，再添阿聯酋航空台灣市場重要里程碑。此外，配合全球機隊升級改裝與機型部...

醫材、手術機器更新快 廠商常進手術室輔助

台中榮總近日遭到醫師放任無照醫材廠商進入開刀房執刀手術，引發外界對於醫材商進入手術室的疑慮。其實，因為醫材更新相當快速，例如達文西機器手臂...

亞東醫院全人照護 6團隊獲頒SNQ國家品質標章

亞東醫院今天表示，結合智慧科技與人本關懷，從內視鏡管理、綠色照護、眼科治療到出院接軌與器官捐贈，打造全人醫療照護體系，該...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。