阿聯酋「台北-杜拜啟用豪華經濟艙」 台北及全球8大航點全新上線
阿聯酋航空今宣布，台北-杜拜航線正式啟用豪華經濟艙，再添阿聯酋航空台灣市場重要里程碑。此外，配合全球機隊升級改裝與機型部署計畫，阿聯酋航空每日往返台北–杜拜的EK386/387航班，將自3月15日至4月30日，由波音777-200LR客機執飛，並於自5月1日起，轉由新一代A350客機提供服務。
台灣旅客自登機起即可體驗阿聯酋航空享譽國際的豪華經濟艙，在空中享受更寬敞的腿部空間、升級的機上備品與精緻美饌等服務，並透過杜拜樞紐，順利銜接前往阿聯酋航空橫跨歐洲、北美、亞洲、中東、非洲與澳洲的綿密航網。
隨著豪華經濟艙於台北航線正式上線，阿聯酋航空也將進一步部署A350客機，投入哥本哈根、開普敦與普吉島等3大航點的每日航班服務，透過增班與機型配置調整，因應即將到來的夏季旅遊旺季需求，提供旅客更靈活的航班選擇與全面升級的機上體驗。
結合設有最新客艙配置的A380、波音777與A350機隊，阿聯酋航空預計於7月1日前，於全球84個航點提供最新的客艙服務，持續為全球旅客帶來一致且卓越的飛行體驗。
阿聯酋航空表示，6月1日起，將新增每日第2班杜拜-哥本哈根航班，而杜拜-開普敦及杜拜-普吉島航線則將自7月1日起，分別新增每日第3班航班，3條航線的新增班次，皆將由阿聯酋航空最新一代A350客機執飛，配置屢獲大獎肯定的豪華經濟艙，以及全新商務艙與經濟艙。
此外，阿聯酋航空將自5月1日起以A350客機執飛杜拜–羅馬航線。
