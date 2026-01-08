強烈大陸冷氣團+輻射冷卻！明天低溫下探9度 周六再有另波冷氣團

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
輻射冷卻持續影響，各地低溫仍下探9度，高山有降雪機率。聯合報系資料照
明天強烈大陸冷氣團減弱，但輻射冷卻持續影響，各地低溫仍下探9度，中央氣象署預報員蔡伊其表示，明天西半部日夜溫差大，高山有降雪機率，周六晚間緊接另波大陸冷氣團，北部溫度再下降。

蔡伊其說，明（9日）強烈大陸冷氣團減弱，但輻射冷卻持續影響，各地感受仍冷，西半部日夜溫差大；周六（10日）晚間另一波大陸冷氣團南下，北部、宜蘭率先降溫，並持續影響到下周一清晨，下周一（12日）白天冷氣團減弱，但仍受到輻射冷卻影響，日夜溫差大。

明天水氣減少，花東、恆春半島有零星短暫雨。周六至下周一清晨基隆北海岸、北部山區、東半部、恆春半島有零星短暫雨；下周一後水氣再減少，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨。

溫度部分，蔡伊其指出，明、後天受到輻射冷卻影響，各地低溫9至14度，中部以北低溫12度以下；周日受到大陸冷氣團影響，各地低溫11至15度，北部高溫16至17度，中南部23至24度。

蔡伊其提及，明天白天若水氣配合得宜，各地3000公尺以上、中部以北2500公尺以上高山，仍有零星降雪機率。

