亞東醫院全人照護 6團隊獲頒SNQ國家品質標章
亞東醫院今天表示，結合智慧科技與人本關懷，從內視鏡管理、綠色照護、眼科治療到出院接軌與器官捐贈，打造全人醫療照護體系，該院6團隊獲SNQ國家品質標章。
「SNQ國家品質標章暨第28屆國家生技醫療品質獎」7日授獎，新北市亞東醫院今天發布新聞表示，6團隊獲SNQ國家品質標章，展現從智慧醫療到全人照護守護生命的用心。
亞東醫院說，6團隊包括內視鏡智慧管理系統、「綠色照護」理念、全方位白內障治療中心、出院照護接軌計畫、產前到出院的全人陪伴、器官捐贈的生命接力。
亞東醫院表示，超音波暨內視鏡中心整合物聯網、大數據、結構化報告與自動化辨識，有效降低人為疏失風險，達成病人零感染。「綠色照護」結合園藝治療、動物輔助、森林療癒，協助病人與醫護人員紓壓。
婦產部與產後病房結合智慧科技與母嬰人本關懷、導入母乳管理師制度，及早介入產後憂鬱；VR（虛擬實境）互動訂餐創新服務，讓產婦感到貼心與便利。
亞東醫院眼科也推動全方位白內障治療中心整合飛秒雷射等系統，精準處理高難度個案，是全國白內障手術教學與研究重鎮。護理部推動「住院到返家」全程銜接出院照護。器官移植團隊深耕捐贈服務18年，實踐生命關懷價值。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言