亞東醫院全人照護 6團隊獲頒SNQ國家品質標章

中央社／ 新北8日電
新北市亞東紀念醫院6大團隊榮獲SNQ國家品質標章肯定，讓醫療兼具效率與溫度，展現從智慧醫療到全人照護守護生命的用心。圖為獲獎團隊合影。（亞東醫院提供）中央社

亞東醫院今天表示，結合智慧科技與人本關懷，從內視鏡管理、綠色照護、眼科治療到出院接軌與器官捐贈，打造全人醫療照護體系，該院6團隊獲SNQ國家品質標章。

「SNQ國家品質標章暨第28屆國家生技醫療品質獎」7日授獎，新北市亞東醫院今天發布新聞表示，6團隊獲SNQ國家品質標章，展現從智慧醫療到全人照護守護生命的用心。

亞東醫院說，6團隊包括內視鏡智慧管理系統、「綠色照護」理念、全方位白內障治療中心、出院照護接軌計畫、產前到出院的全人陪伴、器官捐贈的生命接力。

亞東醫院表示，超音波暨內視鏡中心整合物聯網、大數據、結構化報告與自動化辨識，有效降低人為疏失風險，達成病人零感染。「綠色照護」結合園藝治療、動物輔助、森林療癒，協助病人與醫護人員紓壓。

婦產部與產後病房結合智慧科技與母嬰人本關懷、導入母乳管理師制度，及早介入產後憂鬱；VR（虛擬實境）互動訂餐創新服務，讓產婦感到貼心與便利。

亞東醫院眼科也推動全方位白內障治療中心整合飛秒雷射等系統，精準處理高難度個案，是全國白內障手術教學與研究重鎮。護理部推動「住院到返家」全程銜接出院照護。器官移植團隊深耕捐贈服務18年，實踐生命關懷價值。

亞東醫院 器官捐贈 內視鏡 白內障 產後憂鬱 醫護人員

