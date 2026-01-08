亞東醫院全人照護 6團隊獲頒SNQ國家品質標章

全台首創質感大人派對，由聯合線上主辦的第二屆《Super Orange超橘派對》圓滿落幕，1月3、4日在松山文創園區5號倉庫熱鬧舉行，連續兩天從早到晚人潮不斷，吸引眾多熟齡朋友到場響應，總人次達近萬人，展現橘世代無與倫比的熱情活力！

