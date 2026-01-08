全台首創質感大人「超橘派對」圓滿落幕！近萬人玩翻松菸 探索人生下半場無限可能

全台首創質感大人派對，由聯合線上主辦的第二屆《Super Orange超橘派對》圓滿落幕，1月3、4日在松山文創園區5號倉庫熱鬧舉行，連續兩天從早到晚人潮不斷，吸引眾多熟齡朋友到場響應，總人次達近萬人，展現橘世代無與倫比的熱情活力！

第二屆《Super Orange超橘派對》有集合時光記憶的主題展覽，帶民眾回味成長歲月，以及遺囑法律專家劉韋德律師、退休金規劃專家艾倫老師、暢銷財經作家施昇輝、超慢跑教練徐棟英等人的精彩講座，第二天則有「音圓．超橘卡拉OK大賽」總決賽、金曲歌王許富凱登台飆唱，將派對氣氛拉到最高點。

第二屆《Super Orange超橘派對》邀請金曲歌王許富凱登台飆唱。圖／江建泰攝影

活動一開場便熱鬧非凡，舞蹈老師小星星帶著全場勁歌熱舞，「啦啦啦啦～盡情搖擺～」五、六年級生畢生難忘的小虎隊〈青蘋果樂園〉旋律響起，現場瞬間化身大型青春舞廳，俐落的舞步配上燦爛笑容，橘世代活力毫不遜色，完全不輸給年輕人。

「橘世代，象徵如秋天般燦爛豐收的人生階段。」聯合線上總經理官振萱致詞表示，熟齡朋友累積了經驗，更清楚自己想要什麼，希望透過《Super Orange超橘派對》陪伴這些人從食、衣、住、行、育、樂面向，找到健康、精彩又自在的生活方式，成為質感有趣的大人。

滿滿懷舊元素！走進時光隧道 回望深刻的成長歲月

今年《Super Orange超橘派對》以「穿越時光」為主軸，展場洋溢滿滿的懷舊元素。走進活動現場，首先映入眼簾的是「時光報景區」，往日娛樂新聞化為裝飾，觀展者彷彿踏入時光隧道，回顧一路走來的成長歲月，懂得珍惜當下最好的自己。

漫步在「時光報景區」，彷彿走進時光隧道，回顧台灣近35年的娛樂新聞精華。圖／張皓婷攝影

再往前走來到「時光印相區」，展出橫跨35年的新聞攝影作品，不僅能親手製作專屬的「超橘日報明信片」，還能在「如果電話亭」撥打一通電話給未來的自己，將此刻的希望和期許，寄往人生下一個階段。

展區周邊的「超橘市集」邀集11家品牌共襄盛舉，包括音圓電腦伴唱機、近鐵集團、歌林家電、奇異淨水、泰達椅、第一名店、醣保力、美琪生技、順天堂、橘世代、報時光等。許多民眾在參觀展覽之餘，順道駐足市集，了解貼近橘世代生活需求的多元商品與服務。

第二屆《Super Orange超橘派對》從早到晚人潮絡繹不絕。圖／江建泰攝影

橘世代名人講座場場爆滿 教你打造幸福人生下半場

除了充滿回憶的主題特展外，《Super Orange超橘派對》特別策劃一系列主題講座，內容涵蓋財富傳承、養老規劃、健康律動、逆齡美妝，以及踏出舒適圈的遊學規劃，由各領域專家分享獨到見解，幾乎場場爆滿。

首日登場的「預約無憂老後：財富傳承的富足學」講座，由遺囑法律專家劉韋德律師、退休金規劃專家艾倫老師，從法律、理財雙視角切入，深入解析熟齡族群的財富傳承迷思，以及退休金規劃常見的理財誤區。

暢銷理財作家「樂活大叔」施昇輝也到場，指出「有足夠的保險、有自己的房子、有足夠的財產、年報酬率5％以上」是財富自由的基本條件，不藏私傳授退休後挑選穩健理財工具的經驗，又細心提醒「無惱」理財的安全守則。

暢銷理財作家施昇輝傳授退休後挑選穩健理財工具的經驗。圖／張皓婷攝影

回應台灣邁入超高齡社會的趨勢，「人生下半場的理想聚落：養生村 × 幸福想像」講座，由亞洲健康智慧園區創辦人彭培業、資深媒體人蘭萱進行對談，從生活型態、健康照護到居住空間，重新勾勒人生下半場的幸福藍圖。

養成規律運動同樣是健康幸福的關鍵，前國防大學體育教官徐棟英帶來「核心逆齡節拍超慢跑」，現場學員互動熱烈，頻頻拿出手機記錄教學重點，跟隨徐教官的動作實際練習，感受超慢跑和核心訓練帶來的身心益處。

前國防大學體育教官徐棟英介紹節拍超慢跑的基本動作和健康好處。圖／張皓婷攝影

「誰說留學是年輕人的專利？」知名熟齡旅遊部落客豌豆老公主Amy從自身經歷出發，分享她在英國、西班牙、日本、菲律賓等國的遊學故事，教民眾如何以7萬元規劃一個月的海外生活，一圓年輕時來不及實現的夢想。

兩岸三地巨星指定彩妝師Vincent老師開設「逆齡美妝教室」，邀請現場民眾上台擔任模特，親自示範熟齡肌膚保養與底妝技巧，教大家輕鬆掌握「媽生感減齡妝」，即使年齡增長，也能在日常生活中散發自信魅力。

知名彩妝師Vincent老師蒞臨現場，親自示範如何輕鬆掌握「媽生感減齡妝」。圖／江建泰攝影

歌唱大賽競爭激烈 武俠歌手飆唱〈今夜擱在想你〉奪歌王

活動第二天的「音圓．超橘卡拉OK大賽」掀起另一波高潮，從千人線上初賽晉級的20名素人歌手，接續演唱〈十年〉、〈償還〉、〈戀上另一個人〉、〈忠孝東路走九遍〉、〈乎我醉〉等經典曲目，展現不為人知的唱功。中場表演由上屆冠軍余秋玲飆唱〈回家〉與〈三天三夜〉，全場一起跳起來， 讓氣氛嗨到最高點。

上屆冠軍余秋玲飆唱〈三天三夜〉，全場一起跳起來，讓氣氛嗨到最高點。圖／江建泰攝影

每位參賽者都使出渾身解數，獲得評審團隊——資深音樂製作人丁曉雯、四分衛樂團主唱陳如山、VOX玩聲樂團團長巫順智的高度肯定，「今天的比賽高手雲集，實力都在伯仲之間」，勝負取決於能否游刃有餘地掌握高難度歌曲。

來自屏東的6號參賽者郭庭沛一鳴驚人，一身武俠裝扮演唱費玉清1987年歌曲〈今夜擱在想你〉，登上本屆歌王寶座，並抱走最高獎金10萬元，15號選手謝春德以〈痴情乎人心疼〉獲得亞軍，6號選手陳采婕演唱〈你敢不敢〉拿下季軍，最佳人氣獎則頒給1號選手鄭弘煜，憑現場及線上觀眾的投票支持脫穎而出。

來自屏東的6號參賽者郭庭沛一鳴驚人，一身武俠裝扮飆唱〈今夜擱在想你〉。圖／江建泰攝影

「音圓．超橘卡拉OK大賽」掀起另一波高潮，大批人潮將現場擠得水洩不通。圖／江建泰攝影

緊接在「音圓．超橘卡拉OK大賽」後，壓軸登場的是金曲歌王許富凱，以渾厚且穿透力十足的歌聲演唱台語金曲〈棉照被〉、〈繁華攏是夢〉、〈疼你會入心〉及〈伊的身邊已經有別人〉，每一首都直擊人心，令現場觀眾陶醉不已，為兩天活動畫下完美句點。

金曲歌王許富凱壓軸登場，為《Super Orange超橘派對》畫下完美句點。圖／江建泰攝影

打破熟齡世代的年齡框架，為資深大人們重新定義質感生活！《Super Orange超橘派對》圓滿落幕，主辦單位聯合線上與合作夥伴期許，明年將帶來更多質感體驗活動，陪伴橘世代朋友成為溫暖有趣的大人，盡情享受獨一無二的人生下半場旅程。

【主辦單位】聯合報系、聯合線上、橘世代、報時光 【主要贊助】音圓電腦伴唱機 【活動響應】亞洲健康智慧園區、近鐵集團、鞋全家福、中興保全科技、臺銀人壽、新光銀行、第一名店、泰達椅、歌林家電、奇異淨水、美琪生技、明治膠原蛋白、歐華酒店、iNbeauty Skin、DK呼吸空氣鞋 、泰山、順天堂、醣保力、芝初、席夢思、安永鮮物