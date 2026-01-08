快訊

桃機南跑道3月歲修 夜間巡場時段「不影響航班起降」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
桃園機場將於3月既有夜間巡場關閉跑道時段，針對南跑道進行歲修。圖／桃園機場公司提供
桃園機場將於3月既有夜間巡場關閉跑道時段，針對南跑道進行歲修。圖／桃園機場公司提供

為持續優化營運服務品質，桃園機場將於3月既有夜間巡場關閉跑道時段，針對南跑道進行歲修，維護作業期間，維持單跑道運作，不另行增加跑道關閉時間。桃園機場公司表示，此次歲修比照過去歲修成立專案小組，強化各單位橫向聯繫，確保不影響機場營運及航班起降。

桃園機場旅運量持續回升，2025年全年客運量達4779萬人次，已恢復至2019年運量的98%；航班方面，2025年每日平均起降航班約718架次，其中12月份每日平均起降航班更提升至約740架次。

機場公司指出，本次南跑道歲修規畫預計於3月份啟動，利用飛航指南公告清晨1時至6時30分進行，跑道單雙日輪流關閉、每日共計5.5小時的既有夜間例行跑道巡檢、維護作業時段內辦理，不會另行增加跑道關閉時間施工。

機場公司表示，去年12月2日邀集民航局、飛航服務總臺、航空公司、地勤業者等機場作業單位共同研議，逐一檢視包含近期航班運量趨勢、維護作業計畫，並沙盤推演維持營運的各項應變方案，會中也對各單位的疑問及需要協助事項逐一說明、討論解決。

桃園機場 民航局

