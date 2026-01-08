他勤練重訓 卻下背痛、骨頭痠痛 就醫發現嚴重貧血...確診罹患血癌
60多歲陳先生退休後勤練重訓，去年常覺下背痛、骨頭痠痛，容易疲倦，原以為運動傷害，至復健科、骨科門診就醫，每周兩次拉腰復健，仍覺得不舒服。去年接受血液檢查，發現嚴重貧血，轉至血液腫瘤科，進一步確診為多發性骨髓瘤。
血癌是連續劇裡主角最常最常得到的絕症，幾乎耳熟能詳，但大部分民眾對於血癌卻是一知半解，奇美醫院血液腫瘤科主任馮盈勳表示，血癌主要可分為淋巴瘤、白血病、多發性骨髓瘤，淋巴癌人數最多，而多發性骨髓瘤最容易反覆發作，惡化速度相當快。
馮盈勳表示，與腫塊、發燒等表現單純的淋巴癌相較，多發性骨髓瘤因症狀多樣，要特別注意可能的表現。從病理上來看可歸納為CRAB，C為高鈣血症（頭暈、抽筋）、R為腎功能異常（水腫）、A為貧血（容易疲倦）、B為骨頭症狀（易覺痠痛、容易骨折），如合併出現這些症狀，需更加留意骨髓瘤的可能病因。
台灣每年約新增近800名多發性骨髓瘤患者，平均年齡約在61、62歲之間，辛苦了一輩子，準備迎接退休後的另一個精彩人生，卻意外罹患血癌。馮盈勳表示，不少個案係從骨科轉診而來，以陳先生為例，飽受近半年的下背痛之苦，持續復健、服用止痛藥，但療效有限。
馮盈勳表示，確診多發性骨髓瘤後，第一次治療相當重要，目前抗癌藥物有眾多選擇，包括，類固醇、標靶治療、免疫調節藥物、化學治療與幹細胞移植，如在醫師評估後，選用多元化組合，就能有效降低疾病惡化及死亡風險，提升生活品質。
馮盈勳強調，多發性骨髓瘤治療已進入精準醫療時代，可運用多種標標靶藥物合併免疫調節劑及類固醇治療。歐洲腫瘤醫學會（ESMO）最新臨床指引建議，將加入標靶藥物的四合一組合列為優先治療選擇，使用後約有一半病人無疾病惡化存活期可達7年之久。
台灣健保於去年年9月1日起，針對新診斷為多發性骨髓瘤、且適合自體幹細胞移植病患，給付四合一療法，用於骨髓移植前，作為誘導、鞏固性治療，藉此盡可能地減少體內癌細胞數量，提高移植成功率，也為患者省下至少200萬元藥物費用。
歐美等先進國家均將四合一組合列入多發性骨髓瘤優先治療選擇，馮盈勳表示，多發性骨髓瘤患者中僅二至三成適合骨髓移植，但國外臨床結果證實，該療法對於無法接受骨髓移植患者也有很好治療效果，呼籲健保能逐步放寬給付標準，造福更多血癌患者。
