走進島嶼之心！觀光署發表旅遊書 與山海共存、探究原民祭儀

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為深化及推動具永續精神的部落觀光，交通部觀光署今舉辦「島嶼之心的原色旅程」旅遊書新書發表記者會。圖／觀光署提供
為深化及推動具永續精神的部落觀光，交通部觀光署今舉辦「島嶼之心的原色旅程」旅遊書新書發表記者會，向大眾介紹這本以台灣原住民族歲時祭儀與部落生活為核心的全新旅遊指引。

「島嶼之心的原色旅程」不同於傳統景點導向的旅遊書，而是以「走進部落、理解文化」為出發點，彙整全台歡迎旅客參與的原住民族祭儀，並精選部落的食宿遊購行5大元素，引導讀者在旅途中看見原住民族如何與山林、大海及日常生活共生共存。

本書內容依原住民族所處環境與生活型態，規畫為「山之祭旅」、「海之記憶」與「日常之歌」３大主題，呈現台灣原住民族多元而豐富的文化樣貌。透過深入淺出的文字與細膩的視覺設計，讓讀者不僅能規畫旅程，更能理解文化背後的精神與脈絡。

交通部觀光署長陳玉秀表示，很多遊客喜歡原住民的文化，但缺乏參與的路徑，這次觀光署編輯旅遊書，讓喜歡原住民文化的遊客可以走入部落、理解原鄉的故事，以及台灣獨特的文化地景，進而進入部落旅遊、體驗與認識。

「島嶼之心的原色旅程」是以尊重文化與不造成部落負擔為前提，重視部落意願與接待量能，同時考量交通動線、安全性與周邊觀光資源，實踐文化保存與觀光發展並行的理念。

裝幀與設計上，封面以台灣島嶼輪廓為鏤空意象，透過層層色彩堆疊象徵山、海與生活的交織，並結合自然紙材元素，書本身除了是件承載文化溫度的作品外，也是很好的開始與指引，進而提供遊客更多的體驗，也讓觀光署能獲得更多的回饋，並進行更多的觀光優化。

陳玉秀表示，盼透過「島嶼之心的原色旅程」，喚起國人對台灣旅遊的好奇心，並透過旅遊的方式，更加深度體驗台灣山、海、日常之美，同時促進部落觀光之永續發展，進一步展現台灣原住民族文化在國際觀光舞台上的獨特魅力。

本書目前並無販售，新書取得的詳細資訊請關注「交通部觀光署」及「阿里山 新印象」臉書粉絲專頁。

交通部觀光署長陳玉秀表示，期盼透過「島嶼之心的原色旅程」，喚起國人對台灣旅遊的好奇心。圖／觀光署提供
