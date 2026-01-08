施德玉執筆專書 寫盡人間國寶陳嬿朱南管藝術歷程
由學者施德玉執筆，文化資產局出版「古韻悠遠－人間國寶陳嬿朱的南管風華」新書，書中文字清雅嚴謹。陳嬿朱說，這是她人生一份很大的禮物，「我的一生與南管藝術，都已寫在書裡。」
「古韻悠遠－人間國寶陳嬿朱的南管風華」收錄重要史料、訪談紀錄與曲譜，從南管音樂保存者陳嬿朱的個人生命史出發，延伸至南管在台灣社會與文化制度層面的深層意義。
陳嬿朱自青少年時期投身南管，長期活躍於台南南聲社及各地館閣的整絃活動。不僅熟稔南管音樂的「指、譜、曲」，更以其古樸率直、優雅獨特的唱曲技藝著稱，藝術修為極高，2024年獲文化部認定為「重要傳統表演藝術－南管音樂」保存者。
陳嬿朱今天在新書發表會上表示，感謝文化部對傳統藝術的肯定，為南管音樂打下一支「強心針」，「文化部的支持，讓我們這些傳承人增加了許多信心與勇氣。」
陳嬿朱表示，過去高雄市為她開設傳習班，到現在成為國家級的人間國寶，「我感覺肩上的擔子很重，過去我身高有156公分，現在只剩下150公分，但我會堅持帶著我的藝生們繼續努力，希望這門藝術能永續傳承，生生不息。」
文化部文化資產局長陳濟民表示，「老師唱腔精湛，尤其能展現出那種古樸、優雅、古典的韻味，這是一種在從容優雅中淬鍊出來的藝術，從老師的身段與表情就能看出來。」
陳濟民提到，這本書的出版，不僅是對陳嬿朱一生奉獻的崇高致敬，也彰顯台灣在傳統文化保存政策上的深耕成果，「過去藝師到了年紀很大、身體不好了才認定，傳承相對困難；現在我們是先行普查，希望在老師們巔峰之際完成登錄並啟動傳習，讓弟子能真正得到老師的精髓，持續傳承。」
今天包括音樂學者顏綠芬、新科國家文藝獎得主王金櫻都到場支持，還有許多陳嬿朱的學員與藝生到場參與獻花，場面溫馨熱烈。
成功大學藝術研究所名譽教授施德玉表示，感謝文資局的安排，為陳嬿朱出版專書，「陳老師字正腔圓、轉腔運調的細膩，特別動人。」施德玉說，這本書以音樂學的角度出發，採用歷史性與敘事性的寫法，記錄陳嬿朱從認識南管、學習南管，到成為一代大師、傳承推廣南管的歷程，「希望局外人也看懂南管，為推廣南管文化盡一分力。」
