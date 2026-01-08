快訊

日偶像女團突發公告！成員被爆「與經紀人不當交流」 無限期暫停活動

台股市值破百兆就在明日？台積電鉅額交易再創歷史新高 ADR盤前反彈

台人講話更清楚？外國客喊「大陸人說中文難理解」 一票人點頭曝2關鍵

施德玉執筆專書 寫盡人間國寶陳嬿朱南管藝術歷程

中央社／ 台北8日電

由學者施德玉執筆，文化資產局出版「古韻悠遠－人間國寶陳嬿朱的南管風華」新書，書中文字清雅嚴謹。陳嬿朱說，這是她人生一份很大的禮物，「我的一生與南管藝術，都已寫在書裡。」

「古韻悠遠－人間國寶陳嬿朱的南管風華」收錄重要史料、訪談紀錄與曲譜，從南管音樂保存者陳嬿朱的個人生命史出發，延伸至南管在台灣社會與文化制度層面的深層意義。

陳嬿朱自青少年時期投身南管，長期活躍於台南南聲社及各地館閣的整絃活動。不僅熟稔南管音樂的「指、譜、曲」，更以其古樸率直、優雅獨特的唱曲技藝著稱，藝術修為極高，2024年獲文化部認定為「重要傳統表演藝術－南管音樂」保存者。

陳嬿朱今天在新書發表會上表示，感謝文化部對傳統藝術的肯定，為南管音樂打下一支「強心針」，「文化部的支持，讓我們這些傳承人增加了許多信心與勇氣。」

陳嬿朱表示，過去高雄市為她開設傳習班，到現在成為國家級的人間國寶，「我感覺肩上的擔子很重，過去我身高有156公分，現在只剩下150公分，但我會堅持帶著我的藝生們繼續努力，希望這門藝術能永續傳承，生生不息。」

文化部文化資產局長陳濟民表示，「老師唱腔精湛，尤其能展現出那種古樸、優雅、古典的韻味，這是一種在從容優雅中淬鍊出來的藝術，從老師的身段與表情就能看出來。」

陳濟民提到，這本書的出版，不僅是對陳嬿朱一生奉獻的崇高致敬，也彰顯台灣在傳統文化保存政策上的深耕成果，「過去藝師到了年紀很大、身體不好了才認定，傳承相對困難；現在我們是先行普查，希望在老師們巔峰之際完成登錄並啟動傳習，讓弟子能真正得到老師的精髓，持續傳承。」

今天包括音樂學者顏綠芬、新科國家文藝獎得主王金櫻都到場支持，還有許多陳嬿朱的學員與藝生到場參與獻花，場面溫馨熱烈。

成功大學藝術研究所名譽教授施德玉表示，感謝文資局的安排，為陳嬿朱出版專書，「陳老師字正腔圓、轉腔運調的細膩，特別動人。」施德玉說，這本書以音樂學的角度出發，採用歷史性與敘事性的寫法，記錄陳嬿朱從認識南管、學習南管，到成為一代大師、傳承推廣南管的歷程，「希望局外人也看懂南管，為推廣南管文化盡一分力。」

音樂 傳承 文化部

延伸閱讀

當愛戀從炙熱走向餘燼──從畫作觀察畢卡索與歐嘉情感變化

文化部核定竹縣文資保存5案補助破億 甘屋渤海堂、西河堂列重點修復

喜見郭雪湖之女郭香美結合膠彩與AI 國美館前館長嘆「對不起前輩藝術家」

書法名家張炳煌竹縣開展 毛筆和e筆創作激盪藝術火花

相關新聞

強烈大陸冷氣團+輻射冷卻！明天低溫下探9度 周六再有另波冷氣團

明天強烈大陸冷氣團減弱，但輻射冷卻持續影響，各地低溫仍下探9度，中央氣象署預報員蔡伊其表示，明天西半部日夜溫差大，高山有...

好冷！17縣市發布低溫特報 「早晚僅10度」一路凍到明天

中央氣象署今下午4時37分，針對17縣市發布低溫特報，其中，新北、宜蘭發布橙色燈號2，基隆、台北、桃園、新竹縣市、苗栗、...

80歲翁長期臥床體弱 第四期頭頸癌電療35次幾乎消失

80歲林姓男子長期住安養中心臥床，4個月前被發現頸部右側罹患第四期頭頸癌，家人陷入年紀大治療徒增痛苦、不治療恐很快離世的...

3C育兒、刺激不足恐害孩子「跟不上」 醫揭後天語言遲緩關鍵

衛福部國健署於2024年7月至去年6月統計，兒童發展篩檢使用約40萬人次，其中1歲半至3歲異常轉介率逾2成6，其中以語言...

阿聯酋「台北-杜拜啟用豪華經濟艙」 台北及全球8大航點全新上線

阿聯酋航空今宣布，台北-杜拜航線正式啟用豪華經濟艙，再添阿聯酋航空台灣市場重要里程碑。此外，配合全球機隊升級改裝與機型部...

醫材、手術機器更新快 廠商常進手術室輔助

台中榮總近日遭到醫師放任無照醫材廠商進入開刀房執刀手術，引發外界對於醫材商進入手術室的疑慮。其實，因為醫材更新相當快速，例如達文西機器手臂...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。