桃機南跑道將於3月歲修 夜間進行維護作業不影響營運

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
跑道維護作業為維持飛航安全及營運品質不可或缺之一環，機場公司將於3月進行南跑道維護作業。圖/機場公司提供
跑道維護作業為維持飛航安全及營運品質不可或缺之一環，機場公司將於3月進行南跑道維護作業。圖/機場公司提供

機場公司今天宣布，為持續優化桃園國際機場營運服務品質，將利用3月份既有夜間巡場關閉跑道時段，對南跑道進行歲修維護作業，整體工程按既有標準作業流程排定，採取「不另行增加跑道關閉時間」的施工執行方案，施工作業期間桃園機場維持單跑道運作。機場公司將比照過去歲修成立專案小組，強化各單位橫向聯繫，即時協調施工作業，確保不影響機場營運及航班起降。

機場公司表示，桃園國際機場旅運量持續回升，2025年全年客運量達4,779萬人次，已恢復至2019年運量之98%。航班方面，2025年每日平均起降航班約718架次，其中12月份每日平均起降航班更提升至約740架次，高頻次的航班起降運作，例行跑道維護作業更顯重要。本次南跑道歲修規劃預計於3月份啟動，利用飛航指南公告夜間01:00-06:30跑道單雙日輪流關閉、每日共計5.5小時之既有夜間例行跑道巡檢、維護作業時段內辦理，不會另行增加跑道關閉時間施工。

機場公司指出，為確保南跑道歲修維護作業順利進行，已於2025年12月2日邀集民航局、飛航服務總台、航空公司、地勤業者等機場作業單位共同研議，逐一檢視包括近期航班運量趨勢、維護作業計畫，並沙盤推演維持營運之各項應變方案，會中亦對各單位之疑問及需要協助事項逐一說明、討論解決。

機場公司強調，跑道維護作業為維持飛航安全及營運品質不可或缺之一環。機場公司感謝旅客及機場大聯盟夥伴的支持與配合。

南跑道歲修規劃預計於3月份啟動，每日共計5.5小時，不會另行增加跑道關閉時間施工。圖/機場公司提供
南跑道歲修規劃預計於3月份啟動，每日共計5.5小時，不會另行增加跑道關閉時間施工。圖/機場公司提供

