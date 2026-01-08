快訊

大逆轉！雲林國中小午餐費全免 張麗善：不惜舉債也要顧好囡仔

追出新內鬼！台積電2奈米洩密案前工程師移審 裁定繼續羈押禁見

批學生「腦殘」遭綠追殺？區桂芝反擊：請立委把專業放在問政上

醫材、手術機器更新快 廠商常進手術室輔助

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
開刀情境示意圖。圖／Ingimage
開刀情境示意圖。圖／Ingimage

台中榮總近日遭到醫師放任無照醫材廠商進入開刀房執刀手術，引發外界對於醫材商進入手術室的疑慮。其實，因為醫材更新相當快速，例如達文西機器手臂、骨科與神經外科的導航定位系統與心導管與心臟瓣膜置換等，因此醫材商的技術人員常須進入手術室指導醫師使用，但依法不可以操作。

近日有報導指出，台中榮總有醫師涉嫌放任無照醫材廠商進入開刀房執刀手術，醫師則在一旁插手納涼「觀看」廠商進行內視鏡手術，讓無照廠商執刀至少3年以上，因此引發熱議。但多位醫師受訪時表示，廠商進入手術室不能完全避免，畢竟一些新醫材或設備剛進來，廠商比較熟悉，在學習使用或調整時，廠商會在旁邊協助。

先進手術需醫材商輔導

如今的醫材日新月異，包括達文西機器手臂手術，在醫師取得認證初期或面對新型號時，廠商專員必須全程在場。廠商不僅負責儀器的校正，還需在手術中即時排除機械故障。

另外，骨科與神經外科的導航定位系統，醫師在手術中需要將病患的骨骼影像與實體位點進行「配對」，這類軟體操作邏輯精確且繁瑣，多由廠商專員在開刀房內的電腦端執行。

廠商較專精器材

在心導管與心臟瓣膜置換微創心血管手術中，醫材（如支架、人工瓣膜）的收納與裝載是一門高度專業。以經導管主動脈瓣膜置換術為例，人工瓣膜在置入前需要精密摺疊並裝載進導管中，這道程序通常由受過原廠嚴格訓練的技術專員在無菌區現場操作。

為何廠商比醫生更專精醫材？首先，醫師需要掌握數百種疾病的診斷與開刀技巧，但廠商專員1年可能只有鑽研1到2件產品，因此對於器械會比醫師熟悉；醫療器材大約每 1-2 年就會有微小改版或韌體升級，醫師門診繁忙，很難隨時跟進所有軟體介面的變動。

可進手術房維護儀器

對於台中榮總的事件，台北榮總院長陳威明表示，廠商進入手術室不能完全避免，因為有些新醫材、新設備剛進來，廠商比較熟悉，醫院同仁還不熟悉，比如說有複雜手術要拆器械，廠商可能會在旁邊協助，避免拆錯，頂多用雷射筆做提醒，這是醫療進步難免的過程，但只要醫療人員上手了，廠商就不准進來。

台中榮總院長李政鴻也說，中榮管制辦法訂有規定，新儀器使用時，科主任同意，護理站身分查核後，廠商可進入手術房，待在某區維護儀器，手術後就離開手術房，但廠商不能執行醫療行為，只能管制維護儀器。陳威明也說，廠商絕對不可以「刷手」上台，如果被通報屬實，絕對是非常嚴厲的處分。

廠商代刀有刑事責任

有醫師強調，很多開脊椎的新儀器都很精密、先進，因此廠商都會在手術室內等待，一旦發生障礙可以立即排除，比較像電腦技術人員。還有不具名的中部神經外科醫師表示，主刀醫師是要負全責，若有醫療上有所失誤是要吃上官司，也攸關名譽，不可能會放任廠商代刀。

不過過去也曾有發生爭議，包括曾有報導指出，部分經驗不足的醫師過度依賴專員，甚至由專員「指導」切割位置，這會產生醫療行為界限模糊的問題。另外，病患被麻醉不見得知道手術室裡有「非醫護人員」的廠商代表。

【更多精采內容，詳見

手術 醫師 醫材 台中榮總

延伸閱讀

爆無照廠商動刀 台中榮總醫護氣炸揭內幕：疑內鬥被惡意抹黑

台中榮總爆無照廠商動刀 衛生局：涉「密醫行為」移請中檢偵辦

被檢舉放任無證廠商代刀 台中榮總廖醫師自爆：醫院內鬥真可怕

影／台中榮總爆無照廠商「代刀」 高大成揪「2關鍵」喊：不可能

相關新聞

強烈大陸冷氣團+輻射冷卻！明天低溫下探9度 周六再有另波冷氣團

明天強烈大陸冷氣團減弱，但輻射冷卻持續影響，各地低溫仍下探9度，中央氣象署預報員蔡伊其表示，明天西半部日夜溫差大，高山有...

好冷！17縣市發布低溫特報 「早晚僅10度」一路凍到明天

中央氣象署今下午4時37分，針對17縣市發布低溫特報，其中，新北、宜蘭發布橙色燈號2，基隆、台北、桃園、新竹縣市、苗栗、...

3C育兒、刺激不足恐害孩子「跟不上」 醫揭後天語言遲緩關鍵

衛福部國健署於2024年7月至去年6月統計，兒童發展篩檢使用約40萬人次，其中1歲半至3歲異常轉介率逾2成6，其中以語言...

阿聯酋「台北-杜拜啟用豪華經濟艙」 台北及全球8大航點全新上線

阿聯酋航空今宣布，台北-杜拜航線正式啟用豪華經濟艙，再添阿聯酋航空台灣市場重要里程碑。此外，配合全球機隊升級改裝與機型部...

醫材、手術機器更新快 廠商常進手術室輔助

台中榮總近日遭到醫師放任無照醫材廠商進入開刀房執刀手術，引發外界對於醫材商進入手術室的疑慮。其實，因為醫材更新相當快速，例如達文西機器手臂...

亞東醫院全人照護 6團隊獲頒SNQ國家品質標章

亞東醫院今天表示，結合智慧科技與人本關懷，從內視鏡管理、綠色照護、眼科治療到出院接軌與器官捐贈，打造全人醫療照護體系，該...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。