醫材、手術機器更新快 廠商常進手術室輔助

台中榮總近日遭到醫師放任無照醫材廠商進入開刀房執刀手術，引發外界對於醫材商進入手術室的疑慮。其實，因為醫材更新相當快速，例如達文西機器手臂、骨科與神經外科的導航定位系統與心導管與心臟瓣膜置換等，因此醫材商的技術人員常須進入手術室指導醫師使用，但依法不可以操作。

近日有報導指出，台中榮總有醫師涉嫌放任無照醫材廠商進入開刀房執刀手術，醫師則在一旁插手納涼「觀看」廠商進行內視鏡手術，讓無照廠商執刀至少3年以上，因此引發熱議。但多位醫師受訪時表示，廠商進入手術室不能完全避免，畢竟一些新醫材或設備剛進來，廠商比較熟悉，在學習使用或調整時，廠商會在旁邊協助。

先進手術需醫材商輔導

如今的醫材日新月異，包括達文西機器手臂手術，在醫師取得認證初期或面對新型號時，廠商專員必須全程在場。廠商不僅負責儀器的校正，還需在手術中即時排除機械故障。

另外，骨科與神經外科的導航定位系統，醫師在手術中需要將病患的骨骼影像與實體位點進行「配對」，這類軟體操作邏輯精確且繁瑣，多由廠商專員在開刀房內的電腦端執行。

廠商較專精器材

在心導管與心臟瓣膜置換微創心血管手術中，醫材（如支架、人工瓣膜）的收納與裝載是一門高度專業。以經導管主動脈瓣膜置換術為例，人工瓣膜在置入前需要精密摺疊並裝載進導管中，這道程序通常由受過原廠嚴格訓練的技術專員在無菌區現場操作。

為何廠商比醫生更專精醫材？首先，醫師需要掌握數百種疾病的診斷與開刀技巧，但廠商專員1年可能只有鑽研1到2件產品，因此對於器械會比醫師熟悉；醫療器材大約每 1-2 年就會有微小改版或韌體升級，醫師門診繁忙，很難隨時跟進所有軟體介面的變動。

可進手術房維護儀器

對於台中榮總的事件，台北榮總院長陳威明表示，廠商進入手術室不能完全避免，因為有些新醫材、新設備剛進來，廠商比較熟悉，醫院同仁還不熟悉，比如說有複雜手術要拆器械，廠商可能會在旁邊協助，避免拆錯，頂多用雷射筆做提醒，這是醫療進步難免的過程，但只要醫療人員上手了，廠商就不准進來。

台中榮總院長李政鴻也說，中榮管制辦法訂有規定，新儀器使用時，科主任同意，護理站身分查核後，廠商可進入手術房，待在某區維護儀器，手術後就離開手術房，但廠商不能執行醫療行為，只能管制維護儀器。陳威明也說，廠商絕對不可以「刷手」上台，如果被通報屬實，絕對是非常嚴厲的處分。

廠商代刀有刑事責任

有醫師強調，很多開脊椎的新儀器都很精密、先進，因此廠商都會在手術室內等待，一旦發生障礙可以立即排除，比較像電腦技術人員。還有不具名的中部神經外科醫師表示，主刀醫師是要負全責，若有醫療上有所失誤是要吃上官司，也攸關名譽，不可能會放任廠商代刀。

不過過去也曾有發生爭議，包括曾有報導指出，部分經驗不足的醫師過度依賴專員，甚至由專員「指導」切割位置，這會產生醫療行為界限模糊的問題。另外，病患被麻醉不見得知道手術室裡有「非醫護人員」的廠商代表。

【更多精采內容，詳見 】