家扶攜手國際人道援助組織 助烏克蘭兒童心理重建
烏俄戰爭持續威脅兒童的生存與發展權益，家扶基金會今天與國際人道援助組織WeWorld發表聯合聲明，將投入專業資源，以實質行動為戰火下的失依兒童重建希望。
外交部為援助戰火中失依的烏克蘭兒童，促成家扶基金會（TFCF）與國際人道援助組織WeWorld展開為期3年的「重建童年：基輔地區弱勢孩童綜合支持計畫」，透過建構基輔地區的綜合支持體系，成為國際人道救援的關鍵整合樞紐。
家扶基金會下午召開記者會，會中與WeWorld發表聯合聲明，重申在長期危機中捍衛兒童身心安全與尊嚴的堅定承諾，宣示將投入專業資源，以實質行動為戰火下的失依兒童重建希望。
家扶基金會董事長劉邦富表示，這次合作是「從承諾走向行動」的具體實踐，家扶將運用深耕多年的實務經驗，針對兒童「社會心理健康（MHPSS）」提供高專業門檻協助，將台灣家扶的心理復原專業轉化為國際通用的援助模式，為戰火下受創的孩子鋪設一條回家的心路。
外交部歐洲司副司長陳明杰指出，在人道援助的路上，政府不可能單打獨鬥，透過今天的共同宣示，可以讓烏克蘭的孩子知道他們並不孤單，戰爭的苦難有人願意陪著承擔。
家扶表示，透過台灣心理專家赴烏克蘭現地督導，並邀請烏克蘭種子師資來台見習，家扶期望協助當地照顧者掌握高階的情緒調節技巧。這套方法能幫助受創兒童在「非語言」的層次上調節過度警覺的神經系統，從生理機制上緩解戰爭帶來的焦慮與恐懼，展現台灣在心理衛生領域的軟實力。
