天寒！彰基急診爆量 高血壓與心血管患者風險升高

這幾天氣溫持續下探，彰基醫學中心急診病患量明顯增加，院方發現主要集中在高血壓族群及其併發症患者，包括單純血壓控制不佳者，以及因高血壓引發的頭暈、心血管疾病與中風等狀況；此外，消化道出血患者也有明顯增加。

彰基急診主任邱俊杰指出，年長且有心血管疾病的患者，在清晨起床時若突然起身，容易誘發心血管疾病發作，建議遵守「慢起」原則，醒來後先在床上靜躺15至20分鐘，再慢慢起身，以降低風險。

在冬季健康管理方面，邱俊杰強調，血壓監測是最重要的關鍵，民眾應定期量測血壓並妥善控制；同時須留意飲食習慣，冬天進補若攝取過多高油、高鹽或刺激性食物，不僅可能引發消化道不適，也容易造成血壓升高。

面對急診人數增加，邱俊杰表示，近期急診經常處於滿床狀態，院方已積極且精準調配病床，加速住院流程，盼降低塞床情形，讓病患能及時獲得妥善照護。

彰基體系發言人、心臟血管內科醫師陳美綾表示，低溫對心臟血管是一個很大的考驗低溫會使血管收縮、血壓上升，大幅提高心肌梗塞與中風風險，有心臟病或高血壓病史的民眾一定要特別注意保暖，外出時帽子、圍巾不可少。

陳美綾也提醒，寒流期間務必規律服藥，並定期監測血壓與心跳；若出現頭暈、胸悶、胸痛、呼吸困難或全身不適等症狀，應立即就醫，切勿拖延，在寒冷天氣中更要做好自我健康管理。