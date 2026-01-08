無法排除細菌汙染！雀巢配方奶逾8萬瓶需回收 食藥署：誤食恐噁心嘔吐
國際食品大廠雀巢（Nestlé）嬰兒奶粉於例行監測中檢出仙人掌桿菌，全球至少12國召回產品，台灣雀巢昨發聲明強調，國內產品不受影響。不過，衛福部食藥署指出，國內雖無輸入問題批號，今天接獲業者通報，因無法排除產品使用到受仙人掌桿菌汙染原料，需預防性下架「啟賦幼兒（童）成長專用配方」2批號。
本次回收的奶粉「啟賦幼兒（童）成長專用配方」，分為1至3歲，或3至7歲二款。食藥署副署長蔡淑貞表示，這2款配方奶粉總重合計6萬6796.8公斤，依每罐800公克換算，合計共8萬3496罐需要回收，回收性質屬預防性下架，已請台北市政府衛生局敦促業者盡快完成回收，但並未設限完成回收的日期，業者提供退貨處理專線為「0809-000-828」，民眾可依需求聯繫。
蔡淑貞說，食藥署持續監測國際食安警訊，1月6日英國、香港均發布配方奶粉食安警訊，經比對我國並未輸入問題批號，但仍要求雀巢台灣分公司釐清，該公司今天主動通報，去年進口的2批產品，經與總公司聯繫確認，無法排除使用到汙染原料，基於消費者保護立場，啟動預防性下架，呼籲民眾如有購買到批號為51690017C1、51680017C2產品，應立即停止使用。
仙人掌桿菌可能產生仙人掌桿菌毒素，蔡淑貞說，這項毒素耐熱性強，不易在烹調過程中破壞，民眾吃下肚，可能出現噁心、嘔吐、脹氣症狀，建議民眾如使用到相關產品且出現身體異常，應立即就醫。食藥署強調，食品業者應依據「食安法」第7條，落實自主管理，若發現產品有危害食品安全衛生之虞時，應主動停止販賣及辦理回收，並通知所在地衛生局。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言