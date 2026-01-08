快訊

好冷！17縣市發布低溫特報 「早晚僅10度」一路凍到明天

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
17縣市發布低溫特報，局部地區有持續10度左右或以下氣溫。聯合報系資料照
17縣市發布低溫特報，局部地區有持續10度左右或以下氣溫。聯合報系資料照

中央氣象署今下午4時37分，針對17縣市發布低溫特報，其中，新北、宜蘭發布橙色燈號2，基隆、台北、桃園、新竹縣市、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、台南、花蓮、金門發布黃色燈號，影響時間持續到明（9日）晚上，局部低溫恐降至10度以下。

氣象署表示，受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，今傍晚至明晨新北市及宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；今晚至明晨局部地區有10度以下氣溫發生的機率。

