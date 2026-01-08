快訊

超好認？韓女曝1特徵「100％台灣人」 一票網友點頭：真的笑出來

好冷！17縣市發布低溫特報 「早晚僅10度」一路凍到明天

簡體字掰了！湯姆熊機台全改繁體關鍵是它 7年級生反曝「唯一問題」

7-ELEVEN「把愛找回來」擴大合作130個公益團體！「鮮乳周到」啟動全年認捐

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
2026年7-ELEVEN「鮮乳周到」透過公益賦能再升級。圖／7-ELEVEN提供
2026年7-ELEVEN「鮮乳周到」透過公益賦能再升級。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台集結門市零錢捐、OPENPOINT APP線上捐款／捐點、ibon捐款與捐物、緊急募款等多元勸募管道，串連超過百家公益團體，2025年整體募款金額逾億元，整體募款金額維持雙位數成長。2026年攜手全台130家公益團體募集社會善心，其中與唐氏症基金會、荒野保護協會、自然保育與環境資訊基金會、一粒麥子基金會、人安基金會、門諾基金會、天主教中華聖母基金會、弘道基金會、畢嘉士基金會、肝病防治學術基金會等合作7-ELEVEN門市零錢捐，將關注環境永續、失智友善、移工共融、災後重建等，架構受助者與施助者雙向奔赴的暖心公益。

2025年7-ELEVEN首開通路先例，啟動「鮮乳周到」認捐計畫，讓上千位孩童健康補鈣。2026年7-ELEVEN「鮮乳周到」透過公益賦能再升級，攜手世界和平會與唐氏症基金會啟動全年認捐，提供兩大合作團體icash2.0愛金卡，讓部分受助孩童可持卡到門市自主兌換鮮乳，率通路之先將「週週喝鮮乳」推廣至全台12個縣市，同時讓受助孩童增加社會互動、累積生活體驗。

7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台2025年整體合作團體較前一年度成長近一成，整體募款金額逾億元，募款金額維持雙位數成長。其中，募款動能成長最快的是OPENPOINT APP線上捐款，較前一年度成長逾5成。

根據7-ELEVEN觀察，隨著手機線上支付逐步便利擴大，2025年OPENPOINT APP線上捐款筆數與金額較前一年度成長，尤其2025年配合基督教芥菜種會、中華基督教救助協會、一粒麥子社會福利慈善事業基金會合作「援助花蓮光復洪災」緊急募款，更發現超過8成捐款者是首次捐款，最小年齡為18歲，最高單次捐款近20萬元，顯示年輕Z世代「數位原住民」即刻傳愛行動力。

不僅如此，7-ELEVEN OPENPOINT APP積極透過公益賦能，提供公益團體更便利的公益服務。例如，「 OPENPOINT行動隨時取」行動待用餐公益賦能，公益團體於專屬賣場設定受助者可領取之一日三餐，並提供受助者icash2.0卡片，受助者即可於假日期間至指定7-ELEVEN門市取餐。另外，也首度於OPENPOINT APP線上捐款加入「線上捐物公益訂閱制」，推出「鮮乳周到」定期定額鮮乳認捐活動。

7-ELEVEN整合門市取餐、「OPENPOINT行動隨時取」專屬賣場功能、icash2.0卡片兌領等內部資源，首創全新行動待用餐公益服務。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN整合門市取餐、「OPENPOINT行動隨時取」專屬賣場功能、icash2.0卡片兌領等內部資源，首創全新行動待用餐公益服務。圖／7-ELEVEN提供
2025年7-ELEVEN首開通路先例，啟動「鮮乳周到」認捐計畫，讓上千位孩童健康補鈣。圖／7-ELEVEN提供
2025年7-ELEVEN首開通路先例，啟動「鮮乳周到」認捐計畫，讓上千位孩童健康補鈣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首創「 OPENPOINT行動隨時取」行動待用餐，公益賦能助無家者尊嚴取餐。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首創「 OPENPOINT行動隨時取」行動待用餐，公益賦能助無家者尊嚴取餐。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台動能成長最快的是OPENPOINT APP線上捐款，較前一年度成長逾5成。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台動能成長最快的是OPENPOINT APP線上捐款，較前一年度成長逾5成。圖／7-ELEVEN提供

募款 捐款

延伸閱讀

益品書屋與看見・齊柏林基金會合作 用閱讀守護土地

送年菜給獨老到日常關懷 景氣不順基金會募款難

影／不當黨產處理條例修法？辜寬敏基金會喊話民眾黨傾聽民意

台中公益團體到台北車站周遭送麵包給街友 志工嘆：年輕街友增

相關新聞

好冷！17縣市發布低溫特報 「早晚僅10度」一路凍到明天

中央氣象署今下午4時37分，針對17縣市發布低溫特報，其中，新北、宜蘭發布橙色燈號2，基隆、台北、桃園、新竹縣市、苗栗、...

他勤練重訓 卻下背痛、骨頭痠痛 就醫發現嚴重貧血...確診罹患血癌

60多歲陳先生退休後勤練重訓，去年常覺下背痛、骨頭痠痛，容易疲倦，原以為運動傷害，至復健科、骨科門診就醫，每周兩次拉腰復...

uTagGo跨海前進金門 即起啟動停車自動扣繳功能

為協助金門縣推動停車管理數位化，遠通電收今宣布，推出全新「uTagGo路邊停車自動扣繳」服務，今年元月起，金門居民及遊客...

無法排除細菌汙染！雀巢配方奶逾8萬瓶需回收 食藥署：誤食恐噁心嘔吐

國際食品大廠雀巢（Nestlé）嬰兒奶粉於例行監測中檢出仙人掌桿菌，全球至少12國召回產品，台灣雀巢昨發聲明強調，國內產...

7-ELEVEN「把愛找回來」擴大合作130個公益團體！「鮮乳周到」啟動全年認捐

7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台集結門市零錢捐、OPENPOINT APP線上捐款／捐點、ibon捐款與捐物、...

拒當「軟男」 醫曝國人勃起功能障礙求診「平均年齡40歲」

男性不舉其實不分年齡，但年紀輕輕患有勃起功能障礙，在門診愈來愈常見。顧家醫療統計，2024至2025年間，逾10萬人次的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。