7-ELEVEN「把愛找回來」擴大合作130個公益團體！「鮮乳周到」啟動全年認捐

7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台集結門市零錢捐、OPENPOINT APP線上捐款／捐點、ibon捐款與捐物、緊急募款等多元勸募管道，串連超過百家公益團體，2025年整體募款金額逾億元，整體募款金額維持雙位數成長。2026年攜手全台130家公益團體募集社會善心，其中與唐氏症基金會、荒野保護協會、自然保育與環境資訊基金會、一粒麥子基金會、人安基金會、門諾基金會、天主教中華聖母基金會、弘道基金會、畢嘉士基金會、肝病防治學術基金會等合作7-ELEVEN門市零錢捐，將關注環境永續、失智友善、移工共融、災後重建等，架構受助者與施助者雙向奔赴的暖心公益。

2025年7-ELEVEN首開通路先例，啟動「鮮乳周到」認捐計畫，讓上千位孩童健康補鈣。2026年7-ELEVEN「鮮乳周到」透過公益賦能再升級，攜手世界和平會與唐氏症基金會啟動全年認捐，提供兩大合作團體icash2.0愛金卡，讓部分受助孩童可持卡到門市自主兌換鮮乳，率通路之先將「週週喝鮮乳」推廣至全台12個縣市，同時讓受助孩童增加社會互動、累積生活體驗。

7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台2025年整體合作團體較前一年度成長近一成，整體募款金額逾億元，募款金額維持雙位數成長。其中，募款動能成長最快的是OPENPOINT APP線上捐款，較前一年度成長逾5成。

根據7-ELEVEN觀察，隨著手機線上支付逐步便利擴大，2025年OPENPOINT APP線上捐款筆數與金額較前一年度成長，尤其2025年配合基督教芥菜種會、中華基督教救助協會、一粒麥子社會福利慈善事業基金會合作「援助花蓮光復洪災」緊急募款，更發現超過8成捐款者是首次捐款，最小年齡為18歲，最高單次捐款近20萬元，顯示年輕Z世代「數位原住民」即刻傳愛行動力。

7-ELEVEN整合門市取餐、「OPENPOINT行動隨時取」專屬賣場功能、icash2.0卡片兌領等內部資源，首創全新行動待用餐公益服務。圖／7-ELEVEN提供 2025年7-ELEVEN首開通路先例，啟動「鮮乳周到」認捐計畫，讓上千位孩童健康補鈣。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN首創「 OPENPOINT行動隨時取」行動待用餐，公益賦能助無家者尊嚴取餐。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台動能成長最快的是OPENPOINT APP線上捐款，較前一年度成長逾5成。圖／7-ELEVEN提供