拒當「軟男」 醫曝國人勃起功能障礙求診「平均年齡40歲」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
男性不舉其實不分年齡，患者年輕化在門診愈來愈常見。本報資料照片。
男性不舉其實不分年齡，但年紀輕輕患有勃起功能障礙，在門診愈來愈常見。顧家醫療統計，2024至2025年間，逾10萬人次的泌尿科門診資料顯示，男性最常見的五大問題為：勃起功能障礙、包皮龜頭發炎、菜花與其他性病相關尿道發炎、攝護腺肥大與包莖。又以勃起功能障礙人次最多，近1萬7千人，平均年齡約40歲。

而就診的個案資料分析，95%患者年齡介於22至66歲，泌尿科醫師顧芳瑜表示，過去被視為中老年困擾的泌尿道症狀，在青壯世代已相當普遍，原因包括心理壓力、生活習慣到潛在的疾病警訊。有許多人因面子問題不願就醫，錯失及早治療的機會，導致治療更困難，甚至造成永久性損傷。

顧芳瑜說，臨床上可觀察到，勃起功能障礙的成因會隨年齡呈現不同樣貌。35歲以下患者多與心理壓力、作息混亂、伴侶關係等因素有關；年齡較長者則常見因血管彈性下降、代謝異常等生理變化造成。通常藥物配合心理治療，可有效解決心因性的勃起功能障礙，若無效再由醫師評估，選擇最適合自己的治療方案。

顧芳瑜指出，臨床上有患者因誤解、尷尬或恐懼而延誤治療，曾有一名68歲退休工程師掛著尿袋來就診，自知有攝護腺肥大問題，但因「還能尿」而遲未處理，直到二年前車禍造成脊椎損傷，術後需插尿管、掛尿袋，排尿能力逐漸惡化，多次嘗試拔尿管都未成功，建議接受傳統手術也無法接受。

這名患者生活品質變差，後來採用水蒸氣消融手術，利用破壞增生組織的原理緩解排尿症狀。新型手術的恢復期短、併發症少，當日可出院，不僅降低患者的心理壓力，也大幅縮短術後恢復時間，可正常排尿。顧芳瑜強調，任何泌尿道問題或是勃起障礙，只要勇敢面對，透過專業診斷與個人化治療計畫，都有機會改善狀況。

顧芳瑜提醒，面對勃起功能障礙需要保持正向心態，愈焦急愈舉不起來。日常要進行戒菸、減少飲酒，並養成規律運動、低油飲食、健康體重，這些都可以改善整體健康。勃起障礙成因多樣，應尋求專業醫師診斷與治療，勿自行購買來路不明的藥物，以免造成嚴重副作用或生命危險。

