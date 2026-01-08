虎航今年航線新亮點！大阪、福岡將增班 沖繩、石垣島有望加密

台灣虎航今舉辦「領航四部曲．定義新飛行」記者會活動，董事長黃世惠去年上任後，今天首度在媒體前露面。黃世惠指出，今年將在北部、高雄持續增加新航線，同時針對需求較高的熱門航點如大阪、福岡等增加航班，2028年機隊將達到30架，也盼能提升日本、東南亞轉機市場。

虎航今舉辦「領航四部曲．定義新飛行」，董事長黃世惠說明虎航機隊擴張計畫，包含將增租11架、增購4架A321neo新機，2028年總機隊將達逾30架，包含15架A320neo、15架A321neo，另取得4架購機選擇權，以強化運營彈性，2028年全機隊平均機齡預計約為3.1年。

董事長黃世惠會後接受聯訪時表示，隨著機隊汰舊換新，今年將在北部、高雄持續增加新航線，若時間帶能取得，同時符合機隊運用，也會針對現行市場需求較大的熱門航點，如大阪、福岡等持續增班，另外像是石垣島、沖繩等短程且獲利較好的航線，也會有加密航班的機會。

黃世惠說，2028年虎航機隊將達到30架，擴大機隊後就提升2個轉機市場，針對日本國內無法直飛的石垣島，日本旅客可從仙台飛往台北，再轉往石垣島，盼吸引日本旅客來台轉機；另也將提升東南亞競爭力，像是東南亞很多地方沒有直飛東北亞，未來就能將台北作為轉機點。

黃世惠指出，虎航的航網布局仍以市場需求為主，舉例來說，東南亞廉航已很競爭，不會為了彌補航網就去開不一定會賺錢的航線；如果日本還是很賺錢，那也不是不能再飛日本。

去年台人赴日旅遊再創新高，黃世惠說，去年日本來台觀光成效很好，過往日本來台航班中，日本客占10％，如今已逾20％，其中大分、鳥取、新瀉等更超過25％，盡管日本人出國比例降低，但搭乘虎航來台比例卻增加。

談到是否調整獲利不如預期的航線，黃世惠指出，很遺憾去年第4季停航日本茨城，未來虎航不會積極汰除航線，但像是澳門航線就可能有所調整。

至於虎航年終部分，黃世惠說，由於要針對整年度進行結算，而去年12月的部分還在結算中，今年1月23日將召開董事會，屆時待董事會討論通過後就會對外公布。