快訊

突曬戒指照！蕭煌奇閃電宣布結婚 自嘲「沒在跟你開玩笑」

中職／我會帶著笑容回來！獨生女邊荷律強撐喪父之痛母親也倒下

北一女老師區桂芝稱學生「腦殘」 教育部將請北市教育局了解

虎航今年航線新亮點！大阪、福岡將增班 沖繩、石垣島有望加密

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
董事長黃世惠（左二）指出，今年將在北部、高雄持續增加新航線，同時針對需求較高的熱門航點如大阪、福岡等增加航班。記者胡瑞玲／攝影
董事長黃世惠（左二）指出，今年將在北部、高雄持續增加新航線，同時針對需求較高的熱門航點如大阪、福岡等增加航班。記者胡瑞玲／攝影

台灣虎航今舉辦「領航四部曲．定義新飛行」記者會活動，董事長黃世惠去年上任後，今天首度在媒體前露面。黃世惠指出，今年將在北部、高雄持續增加新航線，同時針對需求較高的熱門航點如大阪、福岡等增加航班，2028年機隊將達到30架，也盼能提升日本、東南亞轉機市場。

虎航今舉辦「領航四部曲．定義新飛行」，董事長黃世惠說明虎航機隊擴張計畫，包含將增租11架、增購4架A321neo新機，2028年總機隊將達逾30架，包含15架A320neo、15架A321neo，另取得4架購機選擇權，以強化運營彈性，2028年全機隊平均機齡預計約為3.1年。

董事長黃世惠會後接受聯訪時表示，隨著機隊汰舊換新，今年將在北部、高雄持續增加新航線，若時間帶能取得，同時符合機隊運用，也會針對現行市場需求較大的熱門航點，如大阪、福岡等持續增班，另外像是石垣島、沖繩等短程且獲利較好的航線，也會有加密航班的機會。

黃世惠說，2028年虎航機隊將達到30架，擴大機隊後就提升2個轉機市場，針對日本國內無法直飛的石垣島，日本旅客可從仙台飛往台北，再轉往石垣島，盼吸引日本旅客來台轉機；另也將提升東南亞競爭力，像是東南亞很多地方沒有直飛東北亞，未來就能將台北作為轉機點。

黃世惠指出，虎航的航網布局仍以市場需求為主，舉例來說，東南亞廉航已很競爭，不會為了彌補航網就去開不一定會賺錢的航線；如果日本還是很賺錢，那也不是不能再飛日本。

去年台人赴日旅遊再創新高，黃世惠說，去年日本來台觀光成效很好，過往日本來台航班中，日本客占10％，如今已逾20％，其中大分、鳥取、新瀉等更超過25％，盡管日本人出國比例降低，但搭乘虎航來台比例卻增加。

談到是否調整獲利不如預期的航線，黃世惠指出，很遺憾去年第4季停航日本茨城，未來虎航不會積極汰除航線，但像是澳門航線就可能有所調整。

至於虎航年終部分，黃世惠說，由於要針對整年度進行結算，而去年12月的部分還在結算中，今年1月23日將召開董事會，屆時待董事會討論通過後就會對外公布。

日本 台灣虎航 航線

延伸閱讀

虎航推會員訂閱制第1季將上路 每月1張不限航點來回機票

中國開發東海油田新動作 日本抗議表示遺憾

日稱不排除核潛艇 中國：防軍國主義借屍還魂

中國對日本啟動反傾銷調查 鎖定晶片業特殊氣體

相關新聞

露營跨年出奇招！香菜水餃意外成食物遊戲MVP 網笑「反轉王牌」

跨年夜玩什麼？一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享了一場超鬧的「顏色食物挑戰」遊戲，規則是每人準備紅、黃、綠三色食物，帶重複的就算輸。結果「綠色組」竟然出現了驚天大反轉，「香菜水餃」成為整場活動的最大亮點！

虎航今年航線新亮點！大阪、福岡將增班 沖繩、石垣島有望加密

台灣虎航今舉辦「領航四部曲．定義新飛行」記者會活動，董事長黃世惠去年上任後，今天首度在媒體前露面。黃世惠指出，今年將在北...

陸瘦瘦針售價大跌 醫曝國內價差大「小兒科也賣瘦瘦針」：攜回不划算

因諾和諾德藥廠瘦瘦針產品周纖達專利將於明年到期，中國大陸市場恐出現學名藥，業者以半價銷售，引發另一項瘦瘦針產品猛健樂藥廠...

少子辦公室沒設立…衛福部：已編5931億元解決問題 勿拘泥名詞福

衛福部長石崇良坦言未成立「少子女化政策辦公室」引發爭議，但他也補充，當時是任務編組，目前已提高到行政院層級。衛福部次長呂...

兒童雨鞋塑化劑半數超標 消基會籲增罰則

「20款兒童雨鞋中有11件塑化劑超標，9款鞋類標示不符合法規，政府應加強罰則敦促廠商改善！」消基會8日公布市面兒童雨鞋調查結果，20款雨鞋中有9項標示未完全、11件檢驗出塑化劑。

研究「追蹤7.5年」指加工食品防腐劑與癌相關 專家：不代表直接因果

國際研究顯示，加工食品常用亞硫酸鹽等防腐劑，攝取量與癌症發生有關。專家說，雖無法直接佐證因果性，但支持減少非抗氧化型防腐...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。