陸瘦瘦針售價大跌 醫曝國內價差大「小兒科也賣瘦瘦針」：攜回不划算

因諾和諾德藥廠瘦瘦針產品周纖達專利將於明年到期，中國大陸市場恐出現學名藥，業者以半價銷售，引發另一項瘦瘦針產品猛健樂藥廠禮來跟進。外界憂心，若兩岸瘦瘦針售價差異大，民眾恐赴大陸購回使用，用藥安全性存疑。一位開業醫師點出，人人都打瘦瘦針，市場一真難求，導致價格差異廣，從1萬多元至2萬元都有，但瘦瘦針用藥時限長，國外購回並不划算。

一名不願具名的開業醫師指出，國內「猛健樂」售價差異大，最低價格約落在1萬出頭，最高價則來到2萬元，藥價差異大反應市場需求，目前市面上幾乎「一針難求」，呈現「賣家市場」情況，因此各家診所紛紛自主定價，只要不超出平均售價太多，病人多會埋單。他經營的診所，猛健樂售價為10毫克售價1萬4千元，病人可用藥時間為1個月。

這位醫師指出，民眾幾乎「滿街在打瘦瘦針」，猛健樂針劑形式可分段施打，部分民眾考量價位高，每次少打一些，便可延長用藥時間，稍微壓低價格，這並非標準用藥方式，此外，市售瘦瘦針價位差異大，猛健樂競爭對手「周纖達」雖較早上市，但目前國內售價每劑只剩約7、8千元，有經濟考量的需求也可使用，不過，與猛健樂相比，周纖達的嘔吐副作用較為嚴重。

人人都有減重需求，讓瘦瘦針廣受歡迎，這位醫師指出，目前開業診所幾乎都有販售猛健樂、周纖達藥物，不限於減重專科診所，就連泌尿科、小兒科、耳鼻喉科診所都有販售，也有民眾會自行到藥局購回藥物使用，不過，瘦瘦針安全性雖高，但仍會出現副作用，以及使用後復胖等情況，且民眾若有相關病史，如甲狀腺疾病等，不建議使用瘦瘦針，建議仍要經過醫師評估、處方。

至於中國大陸藥價降價，是否會讓民眾赴對岸購藥回台使用？這位醫師指出，目前臨床上較少聽聞民眾從國外購回使用，且瘦瘦針必須長時間用藥，否則體重會復胖，除非一次大量購回，或有人專門「跑單幫」代購，否則並不划算。另，猛健樂、周纖達2藥物彼此競合對業界也是好事，過去周纖達藥廠態度高傲，甚至只供應減重診所、醫院，目前反而姿態放軟，希望各診所多加購買。

有民眾指出，瘦瘦針使用「真的非常普遍」，就連健身房同課程同學，幾乎人人都有用藥，但不少人用藥後，沒有搭配生活習慣及飲食習慣調整，導致減重「都減到肌肉」，體脂量大幅暴增，變成「泡芙人」，衍生健康疑慮。