展望會：弱勢兒少打工 2成領不到最低工資

弱勢兒少家庭經濟困難，台灣世界展望會今天說，服務兒少中有26.1%必須半工半讀，但卻有2成兒少時薪低於法定最低工資、落入勞力陷阱，可領「快錢」的工作常成弱勢兒少首選。

南部的高中生浩浩仍在學中，母親因遭詐騙，捲入司法案件、帳戶遭凍結並入獄，繼父照顧能力有限，家庭支持幾近消失；浩浩為了生活，走進工地成為板模工，站上鋼梁換取微薄日薪。

台灣世界展望會今天發布新聞稿指出，像浩浩一樣為了家庭經濟負擔必須打工的案例並不少；根據調查，其服務的兒少中，有26.1%得半工半讀，其中有高達80.1%的工作動機是為支付食宿、交通等基本生活開銷。

進一步檢視數據，弱勢兒少打工有69.2%集中於服務業，21.8%從事體力、清潔等勞務型工作，這些多屬門檻低、替代性高、缺乏職涯累積價值的非正式就業，更有21.2%的兒少時薪低於法定最低工資，直接被鎖進低技術的勞力循環中。

台灣世界展望會社工員林晏渟觀察，最快可以領到錢的工作，常常是弱勢兒少最常做的工作，包含在工地爬鷹架、扛水泥等臨時勞力，馬上就能領到日薪；但因為太想領「快錢」，也有孩子、甚至家長誤入詐騙陷阱，造成更大的經濟黑洞。

數據也顯示，有71.4%的弱勢青年在升學與職涯銜接關鍵期，嚴重缺乏支持，因此每4名國中以上弱勢兒少，就有1人選擇畢業後不再升學，當中10.5%明確因經濟放棄升學。

林晏渟說，為了負擔家計，有的孩子要兼兩份打工，換來的是睡眠不足而長滿青春痘，免疫系統也因疲勞降低而經常生病；但孩子家裡有經濟壓力，不能要他們不打工，而是教他們向雇主爭取應有權益保障自己。

台灣世界展望會表示，為打破弱勢兒少被經濟現實迫使妥協的路徑，除提供弱勢兒少助學金、積極輔導金外，也展開各項技能培力策略，透過社工關懷，提升面臨職場的應對與權益認知等能力；今年預計提供超過10萬人次兒少助學金，並持續深化青少年服務方案，呼籲社會大眾支持「紅包傳愛」行動，為孩子補上關鍵支持。