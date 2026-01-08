快訊

中職／我會帶著笑容回來！獨生女邊荷律強撐喪父之痛母親也倒下

北一女老師區桂芝稱學生「腦殘」 教育部將請北市教育局了解

自營商也賣了…三大法人提款116億元 成交值百億大咖唯有「這檔」漲停

代理孕母修法卡關 醫怒轟民進黨：性平做半套還自打臉

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
懷孕示意圖，與本新聞無關。本報資料照片
懷孕示意圖，與本新聞無關。本報資料照片

立法院今排審人工生殖法修法草案，但各黨對代孕各有立場無共識。時事評論家、醫師沈政男怒轟民進黨「反對代理孕母，就是性平做半套」，很多論述邏輯矛盾自我打臉，呼籲可就子宮有問題而無法懷孕婦女先行開放代孕，好好立法及把關。

沈政男指出，代理孕母自古就有，借腹生子就是傳統代孕，也就是借用子宮也同時借用卵子，這一點各政黨都不反對，引發爭議的是「妊娠代孕」也就是代孕者與胎兒無任何血緣關係，就只是代孕，此舉形同「把子宮當成生小孩工具」。

而今天立法院社環委員會將審查人工生殖法修正草案，藍、綠、白3黨，主要是民進黨立委反對納入代理孕母，一部分國民黨立委也抱持保留態度，民眾黨團則是力推，尤其是努力幾十年、以切身經驗為子宮不孕婦女爭取權利的立委陳昭姿。

他進一步表示，民進黨與婦團喊了幾十年，台灣也成為所謂亞洲第一個同婚國家，出現了亞洲首名女總統，「怎到了代孕議題，就縮回去了」，其黨內不少女立委、以「把女性身體當生育工具，違反性平、身體自主是種剝削」為理由來反對代孕。

但代孕前，代理孕母難道不需簽同意書？她們沒能力辨別是否為剝削？倘若真擔心剝削，可以先通過利他代孕，商業代孕再緩一緩。且就倫理上來看，若代孕不是真正的身體自主，那捐血、捐精甚至是捐贈器官，同樣有被當工具利用的疑慮。

沈政男表示，台灣不是向來自豪在性別與生殖方面的醫療與社政做得很好，代理孕母立法最可能受惠的是無法受孕的婦女以及男同志，總不能女同志能使用自己的子宮接受捐精或捐卵當媽媽，卻禁止不孕婦女及男同志使用代孕制度成為父母。

他怒轟民進黨「反對代理孕母，就是性平做半套」，很多論述都是選擇性支持與反對，邏輯自我矛盾，自己打臉自己；若無法完全取得共識也可就子宮有問題而無法懷孕的婦女這部分，先行開放代孕，好好立法並把關避免孕代理孕母遭剝削。

