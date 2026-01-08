減少反覆扎針之苦 部立苗栗醫院以PICC長期點滴管路守護病人治療品質

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
衛福部立苗栗醫院表示，透過超音波導引並搭配嚴格無菌操作，可讓PICC導管放置更精準、安全。圖／苗栗醫院提供
衛福部立苗栗醫院表示，透過超音波導引並搭配嚴格無菌操作，可讓PICC導管放置更精準、安全。圖／苗栗醫院提供

一名正接受乳癌治療的中年婦女，因合併肺炎併發呼吸衰竭，被送至衛生福利部苗栗醫院加護病房治療，期間需依賴呼吸器輔助呼吸，並接受長期抗生素靜脈注射。隨住院時間拉長，病人與家屬擔憂和焦慮也漸增，尤其對反覆扎針的疼痛及針孔可能引發的併發症風險感到不安，院方跨領域團隊討論後，決定改採「PICC 週邊置入中心靜脈導管」為病人建立一條穩定、安全的長期點滴「專用管路」。

苗栗醫院表示，院內醫療團隊注意到這名女性病患手背、手臂上逐漸增加的針孔與瘀青，不僅造成患者身體不適，也加重心理壓力，為能在不中斷治療的前提下減輕病人疼痛、提升治療安全性，經加護病房與放射科跨領域團隊討論後，決定改採「PICC 週邊置入中心靜脈導管」，

在建置PICC長期點滴管路過程中，醫療團隊全程使用超音波引導，並嚴格遵守無菌操作規範，確保管路置入位置更精準且安全。置管完成後，日後的抗生素與各項點滴治療，都可透過這條「專用管路」進行，大幅減少反覆扎針需求，病人與家屬對治療過程的擔憂也明顯降低許多。

苗栗醫院醫務秘書兼放射診斷科主任徐庸說明，PICC是從上臂靜脈置入一條細長導管，順著血管一路送到接近心臟的大靜脈，之後需要打點滴或抽血時，都可以直接透過這條管子來給予。相較於傳統中央靜脈導管，PICC能降低氣胸、血胸和大量出血等併發症風險，如果能妥善照護，使用期限可長達6個月，能有效減輕病人反覆扎針的痛苦和風險。

苗醫醫學影像團隊提醒民眾，如果家中長輩或親友因癌症、感染或其他疾病需要長期打點滴、打營養劑或靜脈給藥，且經常出現「血管很難找」、「常常打針打到瘀青」情況，都可在門診或住院時，主動和醫師、護理師討論，評估是否適合使用 PICC 等長期靜脈管路，以提升治療舒適度與生活品質。

苗栗醫院院長徐國芳表示，苗栗醫院將持續推動跨領域醫療合作，並結合專業與溫度，不僅給予患者醫療上的妥善照護，更提供身心層面的支持，院內醫療團隊願陪伴病人走過每一段艱辛不容易的療程，讓醫療不只是治病，更成為病人安心的後盾。

衛福部立苗栗醫院表示，PICC長期點滴管路放置好，可大幅減少病人反覆扎針的痛苦和風險。圖／苗栗醫院提供
衛福部立苗栗醫院表示，PICC長期點滴管路放置好，可大幅減少病人反覆扎針的痛苦和風險。圖／苗栗醫院提供

