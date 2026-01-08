兒童雨鞋塑化劑半數超標 消基會籲增罰則

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
消基會8日公布抽驗兒童雨鞋報告，有11項商品檢驗出塑化劑，呼籲政府加強對廠商罰則。圖／消基會提供
【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「20款兒童雨鞋中有11件塑化劑超標，9款鞋類標示不符合法規，政府應加強罰則敦促廠商改善！」消基會8日公布市面兒童雨鞋調查結果，20款雨鞋中有9項標示未完全、11件檢驗出塑化劑。消基會指出，檢視歷年結果，顯示廠商並未積極改善相關問題，呼籲政府要積極處罰不改善的廠商。

塑化劑殘留增7家

消基會董事長鄧惟中表示，消基會曾於2018年檢驗過市面兒童雨鞋的狀況，且檢驗時都會檢查商品標示、塑化劑與重金屬，標檢局2015年也有做過檢驗，因此希望事隔多年後再次檢驗，經過抽查發現，20項兒童雨鞋商品中，有9項標示不合格，與上次檢驗一樣，但塑化劑殘留從4項增加到11項。

「兒童雨鞋標示須符合《鞋類商品標示基準》！」消基會檢驗長凌永健指出，依法應該標示商品名稱，國內生產者要標示製造商、委製商與分裝商名稱、地址與服務電話，進口商品則是要標示進口商與分裝商相關資訊，以及原產地、鞋面與大底主要材料、尺寸或尺碼，還有PU成分的鞋類，應該標示製造年月、使用方法及注意事項。

不改正者加重罰則

經過檢驗，總共有9項商品不合格，其中有7件未以繁體中文標示品名、9件沒有提供國內廠商名稱、地址及電話，7件未標示鞋面、大底主要材料；塑化劑的部分，規定6種塑化劑及其混合物含量總和不得超過鞋子重量的0.1%，但共有11件檢出塑化劑殘留。重金屬的部分，20項產品都沒有驗出重金屬。

為此，消基會呼籲政府，不合格率較高的商品，應加強不定期抽驗頻率，且除了輔導廠商回收商品外，屆期不改正者也應處以較高的罰鍰，並將「兒童雨鞋」納入標準局應施檢驗的項目。

他們同時也呼籲業主在網站主動揭露資訊，消費者在購買雨鞋時要注意標示，選購雨鞋最好能比實際尺寸大約1公分，穿著時最好穿襪子，以減少對塑化劑的直接接觸。

