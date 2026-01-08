虎航推會員訂閱制第1季將上路 每月1張不限航點來回機票

迎接2026年新氣象，台灣虎航今舉辦「領航四部曲．定義新飛行」的記者會活動，其中，虎航將於第一季將推出會員訂閱制「Team Tiger」共3個方案，將於第一季上路，會員可享封館資格、優先報到、優先登機、優先行李等禮遇，且最快「每個月有1張不限航點來回機票」。

虎航董事長黃世惠說明，去年12月虎航董事會已通過第三代購機案，將引進全新A321neo機隊，並進行現有機隊的汰舊換新，新機隊每架次的座位配置，較現有A320機隊的180座增加至233座，平均每座位營運成本可較A320neo可再減少11.2%，預期可藉每架次的載運人次提升，降低成本並強化營運效率。

黃世惠指出，今年第1季將推出專為虎迷量身打造的會員訂閱制「Team Tiger」，除購買機票優惠6折起，依照會員每季、雙月甚至每月不同的搭乘頻率，以月付方式，還能最快「每1至3個月就有1張不限航點來回機票」；另依不同方案可享優先報到、優先登機、優先行李等尊榮禮遇。

第2季將再推出「tigertel虎加酒」服務，結合AI智能規畫行程，一站式服務，量身打造旅客機票、住宿全方位旅遊規畫體驗；為進一步突破現有航網限制，虎航也將計畫擴大以「聯航轉機合作」服務，預計第3季時旅客可一鍵預訂組合行程，航點將可延伸至日本第2個城市甚至澳洲。

報到便利性部分，黃世惠表示，除擴大國內外多個機場的「自助報到服務」，自2023年5月起至去年12月23日共開放桃園、台中、高雄、仁川、金浦、釜山、濟州島、東京成田與羽田、大阪關西、名古屋、福岡、新千歲、沖繩、仙台、佐賀、涵館、澳門、熊本。

黃世惠說，今年2月1日新瀉自動報到服務即將啟用，旅客可隨時隨地透過網路領取電子登機證，大幅節省機場排隊時間。

機上餐點部分，虎航與多個品牌合作，包括蟬聯米其林必比登推薦的天下三絕、「辦桌界南霸天」美譽的阿勇家及人氣鼎沸提供健康美味素食料理的佛光山滴水坊。

推出的機上餐點包含「天下三絕打拋牛肉飯」、熊本航線限定的「阿勇家東坡肉」，以及將於今年夏季班表開始供餐、為素食者準備的「滴水坊如意翡翠功夫腿飯」。

在新體驗的規畫上，台灣虎航、台灣樂天信用卡公司及Visa昨日宣布「第二代樂虎卡」正式亮相，不僅全新設計卡面，在卡友權益更是全面升級，提供包含國內外消費享最高3%回饋、購票最高8折起、尊榮優先服務等豐富多元回饋。

同時，為提升飛行時的娛樂享受，台灣虎航宣布第2季將導入全新「機上娛樂系統」，旅客可透過個人行動裝置連結機上娛樂系統，即時觀賞豐富的影音內容，未來也能直接於系統內選購免稅品與機上餐飲，大幅提升服務效率。

此外，台灣虎航首度推出專屬香氛「SKY ADVENTURE 虎憶NO.1」，這款香氛由調香師嚴選85種純天然精油調製，以白松香與羅勒交織出清新綠意，並揉合台灣檜木與琥珀的溫潤氣息，將飛行的瞬間轉化為感官記憶。

黃世惠表示，禮盒設計巧妙融合飛機舷窗與引擎造型擴香木，象徵旅程的啟航，將於春節期間開賣。