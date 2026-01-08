快訊

強化地震、山域消防救援 花蓮打造全台首座官方繩索訓練中心

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣消防局打造全台首座官方的「繩索訓練中心」，今天舉行動土典禮，縣長徐榛蔚（中）、消防局長吳兆遠（右）等人參與。記者王思慧／攝影
花蓮縣消防局打造全台首座官方的「繩索訓練中心」，今天舉行動土典禮，縣長徐榛蔚（中）、消防局長吳兆遠（右）等人參與。記者王思慧／攝影

花蓮縣山地地形多，颱風、地震與山域事故頻傳，救援難度高，花蓮縣消防局強化搶災救難量能，爭取花東基金1.18億元經費，參考國外設計，興建全台首座官方「繩索訓練中心」，結合高強度繩索與室內車輛破壞訓練，預計11月4日完工，未來也將開放提供外縣市搜救隊訓練使用。

花蓮縣消防局指出，花蓮因特殊地理條件與災害型態，對專業搜救能力需求高；繼2年前完成防救災訓練中心、建置地震及火災搶救訓練場域後，消防局再爭取中央經費推動二期工程，在既有中心旁新建地上4層樓的繩索訓練中心，系統化提升救難訓練能量，今天舉行動土典禮。

消防局長吳兆遠表示，過去同仁須遠赴南投訓練中心接受繩索與特搜訓練，若受訓期間縣內發生事故，往返支援相當耗時；在縣長徐榛蔚支持下，消防局決定於縣內打造完整訓練系統，兼顧訓練效率與即時救災需求。

吳兆遠指出，花蓮車禍、山域及高處救援事故頻繁，實務上常需運用繩索與車輛破壞技術，但過去只能借用民間場地訓練，未來中心完工後，除供消防員及義消訓練，也將成為全台首座官方繩索訓練場域，外縣市搜救團隊可申請使用。

建築師黃毓清說明，建築設計以三大訓練需求為核心，包括高空懸吊與繩索作業、車輛救援訓練及管井救援訓練。管井訓練考量花蓮地震頻繁，模擬建物倒塌後狹窄空間的救援情境，並在2樓設置多條「貓道」，強化立體救援實戰感。

消防局特搜大隊長簡弘丞補充，前年赴新加坡民防學院訓練時，發現多元情境設計能有效提升救援判斷與應變能力，提供建築師參考納入設計。1樓規畫為室內車輛破壞訓練空間，改善過去在戶外訓練清潔不易、受天候影響及潛在危險的問題，讓同仁全年都能在安全環境中精進技能。

花蓮縣消防局強化搶災救難量能，爭取花東基金1.18億元經費，興建全台首座官方「繩索訓練中心」。圖為示意圖。記者王思慧／攝影
花蓮縣消防局強化搶災救難量能，爭取花東基金1.18億元經費，興建全台首座官方「繩索訓練中心」。圖為示意圖。記者王思慧／攝影
花蓮特種搜救隊訓練基地二期新建工程「繩索訓練中心」，增強救援量能。圖為示意圖。圖／花蓮縣政府提供
花蓮特種搜救隊訓練基地二期新建工程「繩索訓練中心」，增強救援量能。圖為示意圖。圖／花蓮縣政府提供

花蓮 建築師 設計

