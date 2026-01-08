減重藥能瘦多少、撐多久？研究揭「這個時間」後恐打回原形
最新研究指出，使用Ozempic、Wegovy、Mounjaro等減重藥物的人，停藥後平均不到兩年，體重就可能回到原點，而對心臟、膽固醇與血壓的改善，也可能在一年半內消失。
這項發表在英國醫學雜誌的研究，共彙整了37項臨床試驗、超過9,000名受試者的資料。受試者平均用藥39周，停藥後追蹤約32周，研究人員再依此推估更長時間的變化。
結果顯示，用藥期間平均可減重8.3公斤，但停藥後平均約21個月，體重將反彈至用藥前水準；相關的健康效益在18個月內退場。無論是減重或復胖速度，都明顯快於僅靠飲食與運動調整等行為治療的對照組。
研究作者、牛津大學教授Susan Jebb強調，肥胖是慢性易復發疾病，若無持續干預，很難維持療效。另有學者警告，未來幾年將有大量使用者停藥，公共衛生體系需預先規劃因應。
