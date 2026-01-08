3分之1病人進入安寧病房1天內過世 台大醫：應積極推動安寧共照

民眾談論臨終風氣仍相對保守，癌症病人多追求「治癒優先」，進入安寧緩和時機較晚，錯失接受全人照顧，減輕臨終前嘔吐、疼痛等不適的機會。台大醫院家庭醫學部主任程劭儀說，院方統計，台大醫院安寧病房收治個案，高達3分之1成功轉介時已是末期，「病人懨懨一息，人都不清楚」，往往1天之內就病逝，無法接受完整治療，為突破困境，必須推動安寧共照模式。

程劭儀說，安寧床位有限，病人若已瀕臨死亡，只剩生命徵象勉強維持，才送到安寧病房，恐無法即時取得病床，且剩下時間較短，安寧團隊難以提供完整症狀控制、心理輔導、靈性照護等，對家屬而言非常悲痛，安寧醫療相關制度無法發揮作用，也相當可惜，建議病人一旦被診斷為末期，就讓安寧共照團隊馬上介入，提供安寧緩和醫療選項，讓病人改善噁心、嘔吐等不適。

國內安寧醫療分為安寧病房、安寧共照、居家安寧等三大類別。程劭儀說，不同類別安寧模式中，安寧共照模式逐漸成為主流，台大醫院近年癌症安寧共照案量提高1.5倍，非癌症疾病安寧共照案量也增長7.5倍，安寧團隊到病人原疾病所屬病房提供治療，可減少病人對於進入安寧病房，形同「等待死亡」的擔憂，且安寧適用對象愈來愈多，國內安寧病房床數已難滿足需求。

台大醫院副院長黃國晉說，對於區域醫院、地區醫院、安養中心等，有較多時間與末期病人討論照顧安排，台大醫院為醫學中心，醫護人員非常忙碌，發展在有限空間照顧病人的安寧共照模式，由原先治療科別醫師、護理團隊與安寧團隊搭配，提供緩和醫療，是院方以人文本、以病患為中心的構想，盼能完整照顧病人身心靈。

程劭儀強調，安寧緩和醫療不像外界所想的「可怕」，以癌症病人為例，並非完全不再接受治療，僅是「不再接受化療」，其餘症狀緩解治療仍持續進行，末期病人高達9成會有疼痛、噁心嘔吐、失眠、呼吸困難等症狀，可在安寧緩和醫療中獲得緩解，同時，醫療團隊也會提供心理、社會、靈性照顧，帶領病人在臨終前與親愛的家人道謝、道愛、道別。