冬天別太快起床！醫揭7成猝死發生在家裡 集中在這時段

全台氣溫驟降，從溫暖被窩爬起來，成爲不少人的惡夢。胸腔暨重症醫師黃軒提醒，清晨若突然從溫暖環境起身，遭遇劇烈溫差刺激，可能導致血管急速收縮、血液黏稠度上升，進而增加中風、心肌梗塞等猝死風險，尤其冬季猝死案例，多數其實發生在家中。

黃軒在臉書發文指出，許多人在外出時會特別注意保暖，但回到家中、尤其是在臥室，往往容易放下警覺，直接從溫暖被窩起身，忽略室溫仍偏低。這樣一冷一熱的快速變化，容易引發血管痙攣，加重心血管負擔，成為猝死的潛在危機。

根據統計，冬季約有7成猝死發生在家中，常見地點包括臥室、浴室與客廳，好發時段多集中在清晨6點至10點。黃軒提醒，想平安度過寒冷季節，關鍵在於「起床不要太急」，其中又以起床時的幾個動作最為重要。

他建議，醒來後不要立刻下床，可先在被窩中躺約30秒，輕微活動手腳，幫助血液循環；接著緩慢坐起，維持坐姿約30秒，搭配深呼吸，讓血壓逐步穩定，最後再慢慢下床，避免姿勢轉換過快引發頭暈或不適。

此外，也可在被窩內進行簡單的伸展或按摩，利用原本的溫暖環境讓身體逐漸「暖機」，減少溫差對心血管造成的衝擊。

起床後應立即穿上保暖衣物，特別是襪子與外套，避免冷空氣直接刺激身體，前一晚可將隔天要穿的衣物放在床邊，起身後立刻穿上，切勿赤腳踩在冰冷地板上，以免誘發血管收縮。

黃軒也提醒，室內外溫差不宜過大，建議清晨與夜間將室溫維持在約20至24度，避免忽冷忽熱刺激血管。起床後喝一杯溫水，有助於提升體溫、促進血液循環，並降低血液黏稠度。

至於運動習慣，他建議冬季應避免過早晨練，最好等氣溫回升後再進行，並選擇強度適中的活動，運動前務必充分暖身。平時也應維持規律作息，避免熬夜與過度疲勞，高血壓患者則可在早晨起床後監測血壓，掌握自身狀況。