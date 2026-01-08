冬天別太快起床！醫揭7成猝死發生在家裡 集中在這時段

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
全台氣溫驟降，從溫暖被窩爬起來，成爲不少人的惡夢。示意圖／ingimage

全台氣溫驟降，從溫暖被窩爬起來，成爲不少人的惡夢。胸腔暨重症醫師黃軒提醒，清晨若突然從溫暖環境起身，遭遇劇烈溫差刺激，可能導致血管急速收縮、血液黏稠度上升，進而增加中風、心肌梗塞等猝死風險，尤其冬季猝死案例，多數其實發生在家中。

黃軒在臉書發文指出，許多人在外出時會特別注意保暖，但回到家中、尤其是在臥室，往往容易放下警覺，直接從溫暖被窩起身，忽略室溫仍偏低。這樣一冷一熱的快速變化，容易引發血管痙攣，加重心血管負擔，成為猝死的潛在危機。

根據統計，冬季約有7成猝死發生在家中，常見地點包括臥室、浴室與客廳，好發時段多集中在清晨6點至10點。黃軒提醒，想平安度過寒冷季節，關鍵在於「起床不要太急」，其中又以起床時的幾個動作最為重要。

他建議，醒來後不要立刻下床，可先在被窩中躺約30秒，輕微活動手腳，幫助血液循環；接著緩慢坐起，維持坐姿約30秒，搭配深呼吸，讓血壓逐步穩定，最後再慢慢下床，避免姿勢轉換過快引發頭暈或不適。

此外，也可在被窩內進行簡單的伸展或按摩，利用原本的溫暖環境讓身體逐漸「暖機」，減少溫差對心血管造成的衝擊。

起床後應立即穿上保暖衣物，特別是襪子與外套，避免冷空氣直接刺激身體，前一晚可將隔天要穿的衣物放在床邊，起身後立刻穿上，切勿赤腳踩在冰冷地板上，以免誘發血管收縮。

黃軒也提醒，室內外溫差不宜過大，建議清晨與夜間將室溫維持在約20至24度，避免忽冷忽熱刺激血管。起床後喝一杯溫水，有助於提升體溫、促進血液循環，並降低血液黏稠度。

至於運動習慣，他建議冬季應避免過早晨練，最好等氣溫回升後再進行，並選擇強度適中的活動，運動前務必充分暖身。平時也應維持規律作息，避免熬夜與過度疲勞，高血壓患者則可在早晨起床後監測血壓，掌握自身狀況。

相關新聞

露營跨年出奇招！香菜水餃意外成食物遊戲MVP 網笑「反轉王牌」

跨年夜玩什麼？一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享了一場超鬧的「顏色食物挑戰」遊戲，規則是每人準備紅、黃、綠三色食物，帶重複的就算輸。結果「綠色組」竟然出現了驚天大反轉，「香菜水餃」成為整場活動的最大亮點！

虎航今年航線新亮點！大阪、福岡將增班 沖繩、石垣島有望加密

台灣虎航今舉辦「領航四部曲．定義新飛行」記者會活動，董事長黃世惠去年上任後，今天首度在媒體前露面。黃世惠指出，今年將在北...

陸瘦瘦針售價大跌 醫曝國內價差大「小兒科也賣瘦瘦針」：攜回不划算

因諾和諾德藥廠瘦瘦針產品周纖達專利將於明年到期，中國大陸市場恐出現學名藥，業者以半價銷售，引發另一項瘦瘦針產品猛健樂藥廠...

少子辦公室沒設立...衛福部：已編5931億元解決問題 勿拘泥名詞福

衛福部長石崇良坦言未成立「少子女化政策辦公室」引發爭議，但他也補充，當時是任務編組，目前已提高到行政院層級。衛福部次長呂...

兒童雨鞋塑化劑半數超標 消基會籲增罰則

「20款兒童雨鞋中有11件塑化劑超標，9款鞋類標示不符合法規，政府應加強罰則敦促廠商改善！」消基會8日公布市面兒童雨鞋調查結果，20款雨鞋中有9項標示未完全、11件檢驗出塑化劑。

研究「追蹤7.5年」指加工食品防腐劑與癌相關 專家：不代表直接因果

國際研究顯示，加工食品常用亞硫酸鹽等防腐劑，攝取量與癌症發生有關。專家說，雖無法直接佐證因果性，但支持減少非抗氧化型防腐...

