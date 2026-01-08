快訊

拿坡里賣蛋塔了！「這28天壽星」享買1送1 6款新口味披薩現省490元

台灣電影院APP在比爛？他發現少有影城高於2顆星 這家上次更新在6年前

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

工會批大同醫院人力不足 長庚稱「指控不實」：服務量成長

中央社／ 高雄8日電
高雄市立大同醫院2025年起由高雄長庚醫院接手經營，但工會批評至今仍人力不足，工作流程亂七八糟，醫療品質下降。長庚回應，營運迄今服務量持續穩定成長，針對抹黑造謠者將保留法律追訴權。（高雄長庚醫院提供）中央社
高雄市立大同醫院2025年起由高雄長庚醫院接手經營，但工會批評至今仍人力不足，工作流程亂七八糟，醫療品質下降。長庚回應，營運迄今服務量持續穩定成長，針對抹黑造謠者將保留法律追訴權。（高雄長庚醫院提供）中央社

高雄市立大同醫院去年起由高雄長庚醫院接手經營，但工會今天批評移轉至今仍人力不足，醫療品質下降。長庚回應表示，營運迄今服務量持續成長，相關指控毫無事實依據。

高雄市獨立總工會、高醫工會、大同醫院工會今天召開記者會，批大同醫移轉週年總體檢不及格，指長庚根本沒有準備好營運，「不到1年離職人數已破百人」，人力不足，工作流程亂七八糟，籲市府出面解決。

工會指出，造成醫護人員持續流失關鍵，在於長庚未履行當初向市府承諾的「保障勞動條件與福利」，表面上宣稱為留任員工每人加薪新台幣5000元，但刪減原有津貼與福利等，形成「變相減薪」。

工會要求市府與工會展開協商，正視醫療人力不足、人員大量流失及勞動條件惡化等問題，並確保長庚集團確實履行承諾。

對此，長庚醫院今天回應表示，營運迄今服務量持續穩定成長，且相關作業均合法合規，並在衛生局監督下依合作計畫契約確實執行。

長庚醫院表示，對於外部工會及大同工會指控「不到一年離職人數已破百人」、「醫療品質下降」等內容毫無事實依據，嚴重損害醫院名譽，並抹殺全院同仁1年多努力及付出，針對抹黑造謠者將保留法律追訴權。

高雄市衛生局副局長潘炤穎回應表示，衛生局關懷留任員工待遇與狀況，去年10月底就逐一進行關懷訪視，發現同仁對「紅利獎金」發放有意見，經協調，感謝院方加發「特別獎金」，預定1月26日發放。

潘炤穎說，大同醫院去年完成健保署的區域教學醫院等級評定，去年9月也完成相關單位的區域教學醫院評鑑，及重度級緊急醫療能力評鑑，包含葉克膜團隊及急性冠心症、重大外傷部分團隊，都已陸續建置。

潘炤穎表示，盤點大同醫院保障留任員工權益，經檢視條文、合約，初步認定符合保障義務；至於去年營運狀況，等財報完整後，會再進一步評估。

長庚 衛生局 高雄市

延伸閱讀

影／高雄大同醫院移轉經營權滿周年 員工繞行市府喊「醫療崩壞」

長庚接高雄大同醫院周年…3工會控醫療品質下滑 高雄長庚駁斥

長庚接手大同醫院滿周年 長庚：留任員工全年薪水加發逾7萬元

高雄市衛生局台灣鯛檢驗烏龍案 食藥署揪疏失：檢驗儀器帳密全員共用

相關新聞

移民加拿大後悔了？他心酸揭光鮮背後真相：每天在理性與低潮間掙扎

有一名網友在Dcard論壇上以「移民來到加拿大🇨🇦多倫多失業很久」為題發文，分享自己移民後的生活困境與心情，引發網友熱烈討論。該網友表示，移居加拿大後，生活與原本想像有著巨大差距，尤其是在工作和城市運作方面。

露營跨年出奇招！香菜水餃意外成食物遊戲MVP 網笑「反轉王牌」

跨年夜玩什麼？一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享了一場超鬧的「顏色食物挑戰」遊戲，規則是每人準備紅、黃、綠三色食物，帶重複的就算輸。結果「綠色組」竟然出現了驚天大反轉，「香菜水餃」成為整場活動的最大亮點！

整理包／從看診到泡湯都能刷！雙北帶頭加碼 全台敬老卡福利一次整理

台北市將從今年7月起，將敬老愛心卡升級，點數由480點加碼至600點，預計有70萬名長者及身心障礙者受惠。今年2月1日起，搭乘敬老愛心計程車的單趟補助點數，由65點提高至85點。目前敬老卡點數可以在12項交通運具及66處場館使用。

工會批大同醫院人力不足 長庚稱「指控不實」：服務量成長

高雄市立大同醫院去年起由高雄長庚醫院接手經營，但工會今天批評移轉至今仍人力不足，醫療品質下降。長庚回應表示，營運迄今服務...

3分之1病人進入安寧病房1天內過世 台大醫：應積極推動安寧共照

民眾談論臨終風氣仍相對保守，癌症病人多追求「治癒優先」，進入安寧緩和時機較晚，錯失接受全人照顧，減輕臨終前嘔吐、疼痛等不...

影／高雄大同醫院移轉經營權滿周年 員工繞行市府喊「醫療崩壞」

高雄市立大同醫院移轉經營權滿周年，大批員工今早繞行高雄市政府抗議，高喊「醫療崩壞、市民吃苦」，指控長庚接手後不到一年離職...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。