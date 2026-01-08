天氣一變冷就睡不好？ 醫點名3疾病：冬天容易惡化

全台氣溫驟降，不少人出現鼻塞、感冒不適。耳鼻喉科醫師蔡明劭提醒，天氣變冷後，門診觀察到多項耳鼻喉問題明顯加劇，特別是睡眠呼吸中止症、過敏性鼻炎與感冒後引發的鼻竇炎，都可能影響睡眠與精神狀態。

蔡明劭在臉書發文指出，冬季常見的鼻塞、過敏與感冒，加上活動量下降、體重增加，容易讓打鼾問題惡化，甚至使原本未被察覺的睡眠呼吸中止症浮現。若發現天氣轉冷後，打鼾聲變大、睡覺時呼吸不順，早上起床仍感到疲累、白天容易想睡，應提高警覺，及早評估鼻腔與上呼吸道狀況，才能改善睡眠品質。

在過敏性鼻炎與鼻塞方面，蔡明劭表示，天冷時門窗緊閉，塵蟎與黴菌更容易累積，加上冷空氣刺激鼻黏膜，容易出現鼻子長期不通、流鼻水，甚至睡覺時改用嘴巴呼吸，進而影響睡眠。他建議，應定期清洗寢具、做好室內除濕，並配合醫師進行規律治療，避免長期忍受鼻塞。

此外，冬天感冒也特別容易拖延。蔡明劭提醒，若出現鼻涕轉為黃綠色、臉部悶痛、頭痛或鼻水倒流等情況，可能已不是單純感冒，而是鼻竇炎。若感冒症狀超過7至10天仍未改善，應就醫檢查，以免延誤治療，影響睡眠與精神狀態。