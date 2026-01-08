快訊

中職／我會帶著笑容回來！獨生女邊荷律強撐喪父之痛母親也倒下

北一女老師區桂芝稱學生「腦殘」 教育部將請北市教育局了解

自營商也賣了…三大法人提款116億元 成交值百億大咖唯有「這檔」漲停

天氣一變冷就睡不好？ 醫點名3疾病：冬天容易惡化

聯合新聞網／ 綜合報導
耳鼻喉科醫師蔡明劭提醒，天氣變冷後，門診觀察到多項耳鼻喉問題明顯加劇，特別是睡眠呼吸中止症、過敏性鼻炎與感冒後引發的鼻竇炎，都可能影響睡眠與精神狀態。示意圖／Ingimage
耳鼻喉科醫師蔡明劭提醒，天氣變冷後，門診觀察到多項耳鼻喉問題明顯加劇，特別是睡眠呼吸中止症、過敏性鼻炎與感冒後引發的鼻竇炎，都可能影響睡眠與精神狀態。示意圖／Ingimage

全台氣溫驟降，不少人出現鼻塞、感冒不適。耳鼻喉科醫師蔡明劭提醒，天氣變冷後，門診觀察到多項耳鼻喉問題明顯加劇，特別是睡眠呼吸中止症、過敏性鼻炎與感冒後引發的鼻竇炎，都可能影響睡眠與精神狀態。

蔡明劭在臉書發文指出，冬季常見的鼻塞、過敏與感冒，加上活動量下降、體重增加，容易讓打鼾問題惡化，甚至使原本未被察覺的睡眠呼吸中止症浮現。若發現天氣轉冷後，打鼾聲變大、睡覺時呼吸不順，早上起床仍感到疲累、白天容易想睡，應提高警覺，及早評估鼻腔與上呼吸道狀況，才能改善睡眠品質。

在過敏性鼻炎與鼻塞方面，蔡明劭表示，天冷時門窗緊閉，塵蟎與黴菌更容易累積，加上冷空氣刺激鼻黏膜，容易出現鼻子長期不通、流鼻水，甚至睡覺時改用嘴巴呼吸，進而影響睡眠。他建議，應定期清洗寢具、做好室內除濕，並配合醫師進行規律治療，避免長期忍受鼻塞。

此外，冬天感冒也特別容易拖延。蔡明劭提醒，若出現鼻涕轉為黃綠色、臉部悶痛、頭痛或鼻水倒流等情況，可能已不是單純感冒，而是鼻竇炎。若感冒症狀超過7至10天仍未改善，應就醫檢查，以免延誤治療，影響睡眠與精神狀態。

睡眠 感冒 呼吸道 氣溫

延伸閱讀

女高中生遭小編貼18禁書籍開黃腔 台灣東販道歉：關社群帳號再教育

名人優先？星宇商務艙旅客遇Lulu、陳漢典如廁遭阻 空服員親解規則

我命由我不由天！「3生肖命格」人生大起大落...龍個性雙面刃、他谷底翻身

64歲單身節儉男興趣是存錢…資產逾2千萬 退休前1意外令他決定重返職場

相關新聞

露營跨年出奇招！香菜水餃意外成食物遊戲MVP 網笑「反轉王牌」

跨年夜玩什麼？一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享了一場超鬧的「顏色食物挑戰」遊戲，規則是每人準備紅、黃、綠三色食物，帶重複的就算輸。結果「綠色組」竟然出現了驚天大反轉，「香菜水餃」成為整場活動的最大亮點！

虎航今年航線新亮點！大阪、福岡將增班 沖繩、石垣島有望加密

台灣虎航今舉辦「領航四部曲．定義新飛行」記者會活動，董事長黃世惠去年上任後，今天首度在媒體前露面。黃世惠指出，今年將在北...

陸瘦瘦針售價大跌 醫曝國內價差大「小兒科也賣瘦瘦針」：攜回不划算

因諾和諾德藥廠瘦瘦針產品周纖達專利將於明年到期，中國大陸市場恐出現學名藥，業者以半價銷售，引發另一項瘦瘦針產品猛健樂藥廠...

少子辦公室沒設立...衛福部：已編5931億元解決問題 勿拘泥名詞福

衛福部長石崇良坦言未成立「少子女化政策辦公室」引發爭議，但他也補充，當時是任務編組，目前已提高到行政院層級。衛福部次長呂...

兒童雨鞋塑化劑半數超標 消基會籲增罰則

「20款兒童雨鞋中有11件塑化劑超標，9款鞋類標示不符合法規，政府應加強罰則敦促廠商改善！」消基會8日公布市面兒童雨鞋調查結果，20款雨鞋中有9項標示未完全、11件檢驗出塑化劑。

研究「追蹤7.5年」指加工食品防腐劑與癌相關 專家：不代表直接因果

國際研究顯示，加工食品常用亞硫酸鹽等防腐劑，攝取量與癌症發生有關。專家說，雖無法直接佐證因果性，但支持減少非抗氧化型防腐...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。