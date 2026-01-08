合歡山松雪樓降冰霰 台14甲翠峰至大禹嶺下午封閉
受強烈大陸冷氣團影響，合歡山松雪樓上午降冰霰，路面及周邊山區成雪白世界；公路局也宣布，台14甲線翠峰至大禹嶺路段，下午5時開始實施道路預警封閉，車輛只出不進。
依中央氣象署資訊顯示，受強烈大陸冷氣團影響，南投合歡山上午開始下冰霰，林保署南投分署松雪樓人員今天受訪時說，山區上午8時30分左右開始下冰霰，成為雪白世界，呼籲上山遊客注意保暖。
除松雪樓外，合歡山武嶺亭、合歡山莊等地，也因下冰霰成為白色世界，不過公路局中區養護工程分局發布新聞稿說明，因道路路面積雪及結冰機率高，為維護人車安全，台14甲線18公里翠峰至41公里大禹嶺路段，下午5時實施預警性封閉，車輛只出不進；隔天上午7時視天候及道路狀況，再決定是否限加掛雪鏈車輛通行或開放通行。
公路局指出，台14甲線31公里武嶺至32公里松雪樓路段，因道路崎嶇蜿蜒，容易發生打滑，下午5時也將雙向封閉禁止通行。
公路局呼籲，準備行經台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難掌握，非必要請勿前往；出發前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈，並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案。
