快訊

台灣電影院APP在比爛？他發現少有影城高於2顆星 這家上次更新在6年前

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

父母雙亡成孤兒…小六童辦完喪事才哭「讓媽媽安心走」校長心疼

合歡山松雪樓降冰霰 台14甲翠峰至大禹嶺下午封閉

中央社／ 南投8日電

受強烈大陸冷氣團影響，合歡山松雪樓上午降冰霰，路面及周邊山區成雪白世界；公路局也宣布，台14甲線翠峰至大禹嶺路段，下午5時開始實施道路預警封閉，車輛只出不進。

依中央氣象署資訊顯示，受強烈大陸冷氣團影響，南投合歡山上午開始下冰霰，林保署南投分署松雪樓人員今天受訪時說，山區上午8時30分左右開始下冰霰，成為雪白世界，呼籲上山遊客注意保暖。

除松雪樓外，合歡山武嶺亭、合歡山莊等地，也因下冰霰成為白色世界，不過公路局中區養護工程分局發布新聞稿說明，因道路路面積雪及結冰機率高，為維護人車安全，台14甲線18公里翠峰至41公里大禹嶺路段，下午5時實施預警性封閉，車輛只出不進；隔天上午7時視天候及道路狀況，再決定是否限加掛雪鏈車輛通行或開放通行。

公路局指出，台14甲線31公里武嶺至32公里松雪樓路段，因道路崎嶇蜿蜒，容易發生打滑，下午5時也將雙向封閉禁止通行。

公路局呼籲，準備行經台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難掌握，非必要請勿前往；出發前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈，並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案。

冰霰 合歡山 冷氣團

延伸閱讀

影／福壽山農場下冰霰武陵農場沒下 氣象站分析原因

影／不只合歡山！海拔2000米的清境也飄雪霰 遊客瘋狂

影／寒流將來襲…福壽山農場下雪？農場人員：是降冰霰

僑外生當客運駕駛 公路局提配套調高語言能力標準

相關新聞

移民加拿大後悔了？他心酸揭光鮮背後真相：每天在理性與低潮間掙扎

有一名網友在Dcard論壇上以「移民來到加拿大🇨🇦多倫多失業很久」為題發文，分享自己移民後的生活困境與心情，引發網友熱烈討論。該網友表示，移居加拿大後，生活與原本想像有著巨大差距，尤其是在工作和城市運作方面。

露營跨年出奇招！香菜水餃意外成食物遊戲MVP 網笑「反轉王牌」

跨年夜玩什麼？一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享了一場超鬧的「顏色食物挑戰」遊戲，規則是每人準備紅、黃、綠三色食物，帶重複的就算輸。結果「綠色組」竟然出現了驚天大反轉，「香菜水餃」成為整場活動的最大亮點！

工會批大同醫院人力不足 長庚稱「指控不實」：服務量成長

高雄市立大同醫院去年起由高雄長庚醫院接手經營，但工會今天批評移轉至今仍人力不足，醫療品質下降。長庚回應表示，營運迄今服務...

3分之1病人進入安寧病房1天內過世 台大醫：應積極推動安寧共照

民眾談論臨終風氣仍相對保守，癌症病人多追求「治癒優先」，進入安寧緩和時機較晚，錯失接受全人照顧，減輕臨終前嘔吐、疼痛等不...

影／高雄大同醫院移轉經營權滿周年 員工繞行市府喊「醫療崩壞」

高雄市立大同醫院移轉經營權滿周年，大批員工今早繞行高雄市政府抗議，高喊「醫療崩壞、市民吃苦」，指控長庚接手後不到一年離職...

民團檢視58家上市櫃食品業永續報告書 9成動物福利揭露不及格

台灣動物社會研究會今公布2024上市／櫃食品企業永續報告書落實「動物福利」指標調查。調查58家上市櫃食品相關企業的永續報...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。