阿里山暌違多年再下雪 居民雀躍記錄

有一名網友在Dcard論壇上以「移民來到加拿大🇨🇦多倫多失業很久」為題發文，分享自己移民後的生活困境與心情，引發網友熱烈討論。該網友表示，移居加拿大後，生活與原本想像有著巨大差距，尤其是在工作和城市運作方面。

2026-01-08 12:35