阿里山暌違多年再下雪 居民雀躍記錄
阿里山國家森林遊樂區今天上午暌違多年短暫下雪20分鐘，居民紛紛拿手機錄影、拍照後在社群網站發文分享美麗片刻；嘉義縣政府提醒遊客，如果夜間開車上山賞雪注意行車安全。
交通部中央氣象署稍早表示，阿里山氣象站低溫約攝氏1度，上午近9時短暫飄雪20分鐘；據氣象署紀錄，上次阿里山飄雪是2018年。
農業部林業及自然保育署嘉義分署阿里山工作站主任陳志銀告訴中央社記者，約上午8時50分祝山車站飄雪約20分鐘，而這幾天阿里山很冷，上山旅客要做好保暖。
阿里山近日可能再飄雪，嘉縣府提醒遊客，如果夜間開車上山賞雪須注意行車安全，遵守交道規則，勿任意超車。
