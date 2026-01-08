快訊

台灣電影院APP在比爛？他發現少有影城高於2顆星 這家上次更新在6年前

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

父母雙亡成孤兒…小六童辦完喪事才哭「讓媽媽安心走」校長心疼

阿里山暌違多年再下雪 居民雀躍記錄

中央社／ 嘉義縣8日電

阿里山國家森林遊樂區今天上午暌違多年短暫下雪20分鐘，居民紛紛拿手機錄影、拍照後在社群網站發文分享美麗片刻；嘉義縣政府提醒遊客，如果夜間開車上山賞雪注意行車安全。

交通部中央氣象署稍早表示，阿里山氣象站低溫約攝氏1度，上午近9時短暫飄雪20分鐘；據氣象署紀錄，上次阿里山飄雪是2018年。

農業部林業及自然保育署嘉義分署阿里山工作站主任陳志銀告訴中央社記者，約上午8時50分祝山車站飄雪約20分鐘，而這幾天阿里山很冷，上山旅客要做好保暖。

阿里山近日可能再飄雪，嘉縣府提醒遊客，如果夜間開車上山賞雪須注意行車安全，遵守交道規則，勿任意超車。

阿里山 嘉義 氣象署

延伸閱讀

影／8年一遇25分鐘瑞雪阿里山白了又融 氣象站提醒追雪恐撲空

阿里山飄雪25分鐘 飯店業者回憶20年前經典雪國美景：有史以來最大

罪行連美也驚動…太子集團創辦人陳志柬埔寨落網 遣送大陸調查

詐騙數十億美元！太子集團創辦人陳志柬埔寨落網 遣送回大陸調查

相關新聞

移民加拿大後悔了？他心酸揭光鮮背後真相：每天在理性與低潮間掙扎

有一名網友在Dcard論壇上以「移民來到加拿大🇨🇦多倫多失業很久」為題發文，分享自己移民後的生活困境與心情，引發網友熱烈討論。該網友表示，移居加拿大後，生活與原本想像有著巨大差距，尤其是在工作和城市運作方面。

露營跨年出奇招！香菜水餃意外成食物遊戲MVP 網笑「反轉王牌」

跨年夜玩什麼？一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享了一場超鬧的「顏色食物挑戰」遊戲，規則是每人準備紅、黃、綠三色食物，帶重複的就算輸。結果「綠色組」竟然出現了驚天大反轉，「香菜水餃」成為整場活動的最大亮點！

工會批大同醫院人力不足 長庚稱「指控不實」：服務量成長

高雄市立大同醫院去年起由高雄長庚醫院接手經營，但工會今天批評移轉至今仍人力不足，醫療品質下降。長庚回應表示，營運迄今服務...

3分之1病人進入安寧病房1天內過世 台大醫：應積極推動安寧共照

民眾談論臨終風氣仍相對保守，癌症病人多追求「治癒優先」，進入安寧緩和時機較晚，錯失接受全人照顧，減輕臨終前嘔吐、疼痛等不...

影／高雄大同醫院移轉經營權滿周年 員工繞行市府喊「醫療崩壞」

高雄市立大同醫院移轉經營權滿周年，大批員工今早繞行高雄市政府抗議，高喊「醫療崩壞、市民吃苦」，指控長庚接手後不到一年離職...

民團檢視58家上市櫃食品業永續報告書 9成動物福利揭露不及格

台灣動物社會研究會今公布2024上市／櫃食品企業永續報告書落實「動物福利」指標調查。調查58家上市櫃食品相關企業的永續報...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。