骨頭、下背長期痠痛！以為只是老化 一驗竟罹癌

長期出現不明原因的骨頭痠痛、下背痛、容易疲倦，甚至合併口渴、頻尿等症狀，別輕忽，可能不只是老化或勞累。醫師提醒，這些看似常見的不適，恐怕潛藏血液性癌症風險。

營養功能醫學醫師劉博仁在臉書發文指出，一名患者因長期骨頭痠痛、疲勞前來就醫，進一步檢查後確診為血液性癌症「多發性骨髓瘤」。這類疾病近年發生率逐漸上升，好發於60歲以上族群，男性罹病比例略高於女性。

劉博仁說明，多發性骨髓瘤是體內負責製造抗體的漿細胞發生癌化後，異常增生所致。癌化的漿細胞會大量占據骨髓空間，影響正常血球生成，同時分泌異常免疫球蛋白，進而對腎臟與骨骼造成傷害。

在臨床表現上，多發性骨髓瘤的症狀相當多元，醫師常以「CRAB（螃蟹）」口訣協助記憶。包括因骨質被破壞導致的高血鈣（Calcium）：可能出現口渴、頻尿、便秘，嚴重時甚至意識混亂；腎衰竭（Renal）：異常蛋白會阻塞腎小管，可能引發蛋白尿與下肢水腫；貧血（Anemia）：骨髓造血功能受影響，出現貧血、疲倦、頭暈、氣喘；以及最常見的骨頭病變（Bone）：如下背痛、胸痛，嚴重時甚至可能發生病理性骨折。

至於成因，劉博仁指出，目前多發性骨髓瘤的確切原因仍未完全明朗，但已知風險因子包括高齡、男性、長期接觸殺蟲劑、除草劑、戴奧辛或重金屬等環境毒素，以及慢性發炎與肥胖等狀況。

治療方面，現行醫療以控制病情、延長存活期為目標，常見方式包括標靶藥物、免疫調節藥物、類固醇與化學治療，部分患者也會評估是否進行自體造血幹細胞移植。醫師提醒，若長期出現不明原因的骨頭疼痛、疲倦或腎功能異常，應及早就醫檢查，避免延誤病情。