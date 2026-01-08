快訊

影／高雄大同醫院移轉經營權滿周年 員工繞行市府喊「醫療崩壞」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市獨立總工會、台灣醫療工會、高醫工會等工會人員聲援大同醫院抗議行動，現場人員與市府代表接受陳情書的副秘書長王啟川（右二）針鋒相對，最後陳情書並未送出。記者徐白櫻／攝影
高雄市獨立總工會、台灣醫療工會、高醫工會等工會人員聲援大同醫院抗議行動，現場人員與市府代表接受陳情書的副秘書長王啟川（右二）針鋒相對，最後陳情書並未送出。記者徐白櫻／攝影

高雄市立大同醫院移轉經營權滿周年，大批員工今早繞行高雄市政府抗議，高喊「醫療崩壞、市民吃苦」，指控長庚接手後不到一年離職人數破百、醫院人力減半，表面加薪卻又實質減少紅利及績效獎金，總體檢不及格，市長陳其邁應該要出面解決。高市衛生局回應，經協調院方公告1月下旬加發特別獎金，照顧留任員工，移轉後醫療品質已有顯著提升。

台灣醫療工會、高醫工會及高雄市獨立總工會等單位人員支援大同醫院員工前往市府抗議，不滿變相減薪、年資中斷、人力不足等問題。大同工會理事長王瀞婉說，直至去年10月全醫院多達105人離職，舊大同留任190人之內約有4分之1人離職，過完年後還有會一批離職潮，很多單位只剩一半人力，醫護數遠低於移轉前。

「數字不只是數字，更代表整體醫療量能下降！」王瀞婉說，肺腺癌四期病患家屬表達願意多付一些錢住VIP、總統套房，卻還是一直等不到住院通知，最後只能申請病例轉院，這根本不是錢的問題，而是人力不足的問題，所以再多錢也等不到住院通知。

長庚醫院說明，前高醫大留任員工每人每月加發新台幣5千元且納入個人月薪資所得及年終獎金計算基礎、雇主勞退提撥，2025年平均月薪較2024年提高1萬1702元，加上預計發放的年終及考核獎金，等同全年實質加發7萬元以上。

高醫工會理事長柯心炫說，長庚需要輾轉調動支援大同，搞得兩家醫院醫護苦不堪言、每天呼天搶地，以護理師年薪為例，高醫88萬元、長庚65萬元，長庚聲稱每月加發5千元留任獎金、年增7萬元，但透過校正制度扣除績效及紅利獎金，薪資根本沒有漲。

衛生局指出，大同醫院共822名醫護、員工，去年9月完成衛福部區域醫院與教學醫院評鑑及緊急醫療能力評定中度級（不含高危險妊娠與新生兒）與重度級急性冠心症評定，從1月至12月的門診服務量成長 2.46倍。

重症醫療部分，大同已增設24小時兒科專科醫師急診及葉克膜、急性冠心症治療、急性腦中風處置醫療團隊，一年搶救逾百位緊急心臟疾病市民及近400名檢傷一、二級病況嚴重兒童生命，長庚進駐後明顯提升區域性急重症醫療服務能力。

長庚醫說，針對「不到一年離職人數已破百人」、「人力幾乎減半」、「醫療崩壞」及「醫療品質下降」等項指控毫無事實依據，除嚴重損害本院名譽，並抹殺全院同仁一年多來之努力及付出，針對抹黑造謠者保留法律追訴權。

高醫工會理事長柯心炫到場聲援大同員工，移轉後長庚、大同兩家的醫護全都苦不堪言，並沒有更好。記者徐白櫻／攝影
高醫工會理事長柯心炫到場聲援大同員工，移轉後長庚、大同兩家的醫護全都苦不堪言，並沒有更好。記者徐白櫻／攝影
以大同醫院員工為主的各工會人員繞行高雄市政府表達不滿，高喊醫療崩壞、市民吃苦。記者徐白櫻／攝影
以大同醫院員工為主的各工會人員繞行高雄市政府表達不滿，高喊醫療崩壞、市民吃苦。記者徐白櫻／攝影
大同醫院工會理事長王瀞婉為同仁表達心聲，她說，人力非常吃緊，就她所知光去年就有院內員工超過百人遞辭呈。記者徐白櫻／攝影
大同醫院工會理事長王瀞婉為同仁表達心聲，她說，人力非常吃緊，就她所知光去年就有院內員工超過百人遞辭呈。記者徐白櫻／攝影
大同醫院員工抱怨，表面上說加發5千元留任獎金，但紅利及績效獎金都被大砍，納入長庚體系的薪水比高醫體系落差很大。記者徐白櫻／攝影
大同醫院員工抱怨，表面上說加發5千元留任獎金，但紅利及績效獎金都被大砍，納入長庚體系的薪水比高醫體系落差很大。記者徐白櫻／攝影

