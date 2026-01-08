民團檢視58家上市櫃食品業永續報告書 9成動物福利揭露不及格

台灣動物社會研究會今公布2024上市／櫃食品企業永續報告書落實「動物福利」指標調查。調查58家上市櫃食品相關企業的永續報告書發現，僅2家企業將動物福利納入ESG重大主題，24家符合SASB行業準則的食品、餐飲等企業，其中只有4家符合揭露要求，研究會呼籲金管會修法，將動物福利納入食品工業及餐飲業的永續揭露指標。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，「動物福利」是國際食品產業永續治理，及人與動物、環境「健康一體」的核心指標，但檢視金管會訂定的「上市／櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」，卻未要求食品相關產業揭露「動物福利」永續指標，導致我國食品、餐飲、畜牧業出現管理缺口。

她指出，檢視58家上市櫃食品相關企業永續報告書發現，僅台糖、福壽2家企業將動物福利納入ESG重大主題，沒有一家企業制定具體的動物福利政策、成立動物福利專責單位，僅14家企業在報告書提及落實動物福利的相關作為，諸如全家、宏亞設定非籠飼雞蛋採購及販售期程，台糖設定畜牧場全面轉型動物福利飼養系統期程等。

陳玉敏進一步指出，研究會再根據永續會計準則理事會（SASB）指標對照表，檢視58家上市櫃食品企業的行業分類，其中24家為「餐飲業」、「肉品、家禽與乳製品」、「食品零售商與配銷商」，在SASB行業準則定義中，「動物福利」是重要議題，應有相關管理作為，並應主動揭露，但調查發現，僅統一超商、六角、王座、全家4家企業完整揭露「動物福利」作為，其餘企業揭露資訊都有嚴重瑕疵或缺漏。

陳玉敏舉例，去年台灣某加工蛋品首度成功出口到美國加州，關鍵就是採用了善待母雞的非籠飼雞蛋。若食品業與主管機關持續忽略此議題，台灣可能在國際永續供應鏈中逐漸被邊緣化。

研究會主張，金管會應盡速督促轄下單位修正「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」及「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」第4條附表一之一，將「動物福利」納為食品工業及餐飲業的永續揭露指標。此外，食品、通路、餐飲企業應主動訂定動物福利政策，設立專責管理部門或人員，參考SASB等國際準則，具體揭露動物福利作為。

立委郭昱晴也說，不是企業不做，而是金管會的監理制度有漏洞，這是結構性盲點，金管會作業辦法應明確要求企業說清楚。

金管會證期局證券發行組組長李秀玲回應，目前已設定三階段，未來接軌國際財務報導準則（IFRS）永續揭露準則，屆時就必須依據SASB準則定義，附表一之一僅是過渡時期的遵循標準，金管會將研議是否有必要修正。