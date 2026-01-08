快訊

今晚急凍1張圖看預兆 鄭明典：冷高壓近台灣處出海 輻射冷卻低溫明顯

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台灣上空雲量逐漸消失，地形都變得很清澈，是輻射冷卻預兆。圖／取自鄭明典臉書
台灣上空雲量逐漸消失，地形都變得很清澈，是輻射冷卻預兆。圖／取自鄭明典臉書

今晨全台寒冷，中央氣象署預告，今夜明晨、周六夜周日晨，可能更冷。前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，他表示，台灣上空雲量逐漸消失，地形都變得很清澈，「這是輻射冷卻預兆」。

「表示有冷高壓中心偏南，很接近台灣的地方出海」，鄭明典說，這樣的條件，今天晚上會有很明顯的輻射冷卻低溫

中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，今晚到明天清晨、周五晚上到周六清晨，因為輻射冷卻效應，低溫相較今天清晨會更低許多，範圍相對廣。今天清晨各地普遍12度，只有中部地區、離島地區10度以下。不過明天清晨，10度以下範圍會非常廣泛，包含高雄以北、宜花、離島地區特別注意10度以下低溫，甚至部分地區會比10度低很多。

