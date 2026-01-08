影／福壽山農場下冰霰武陵農場沒下 氣象站分析原因
大陸冷氣團影響，全台低溫，許多高山地區下雪，福壽山農場今天PO出下冰霰畫面，一度被認為是下雪；鄰近的武陵農場今天沒下冰霰；台中氣象站表示，依今天資料顯示，今天武陵農場最低溫5.6度，福壽山農場最低溫2.3度，今天雖然水氣逐漸減少，高山地區仍有機會下霰、結冰、或霧淞等現象。
福壽山農場與武陵農場距離約27.4公里，車程約一小時，二處都屬高海拔農場；福壽山農場今天早上下冰霰，武陵農場表示，該農場今天天氣晴，沒下冰霰。
台中氣象站表示，根據目前資料顯示，今天雖然水氣逐漸減少，但在高山地區仍有機會下霰、結冰、或霧淞等現象，明天水氣較明顯減少。
今天上午截至目前為止，氣象署武陵觀測到的最低氣溫是早上7時10分的5.6度；位於福壽山農場的梨山站觀測到的最低氣溫是早上6時20分的2.3度。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言