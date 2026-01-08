影／福壽山農場下冰霰武陵農場沒下 氣象站分析原因

大陸冷氣團影響，全台低溫，許多高山地區下雪，福壽山農場今天PO出下冰霰畫面，一度被認為是下雪；鄰近的武陵農場今天沒下冰霰；台中氣象站表示，依今天資料顯示，今天武陵農場最低溫5.6度，福壽山農場最低溫2.3度，今天雖然水氣逐漸減少，高山地區仍有機會下霰、結冰、或霧淞等現象。

福壽山農場與武陵農場距離約27.4公里，車程約一小時，二處都屬高海拔農場；福壽山農場今天早上下冰霰，武陵農場表示，該農場今天天氣晴，沒下冰霰。

台中氣象站表示，根據目前資料顯示，今天雖然水氣逐漸減少，但在高山地區仍有機會下霰、結冰、或霧淞等現象，明天水氣較明顯減少。

今天上午截至目前為止，氣象署武陵觀測到的最低氣溫是早上7時10分的5.6度；位於福壽山農場的梨山站觀測到的最低氣溫是早上6時20分的2.3度。