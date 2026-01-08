青壯世代免費諮商！衛福部心理支持方案今年再投3.5億 用過可再申請

衛福部「青壯世代心理健康支持方案」自2024年8月上路以來，提供15歲至45歲民眾每人3次免費心理諮商，截至去年10月底已逾8萬人、超過20萬人次使用。衛福部今年將投入近3.5億元，持續推動，2024至2025年曾使用「青壯世代心理健康支持方案」的民眾，今年年可以再次使用。

為了回應社會變遷下，青壯世代在面對學業、工作、人際關係與家庭責任時所遭遇的心理健康挑戰，衛福部今年將持續結合全國臨床心理師、諮商心理師及精神科醫師，提供15歲到45歲的本國籍民眾或持有健保卡的外籍人士，每人3次免費心理諮商。參與合作機構數由2024年8月523家成長至今有616家。

衛福部心健司代理科長詹岱華表示，截至去年12月底，共服務8萬7558人、22萬9808人次。根據去年統計觀察，使用者正向、負向情緒都有改善，方案具有一定的效益，其中達轉介風險者為2萬4545人，約占28%，年齡分布上，15至17歲相對較少，18至45歲族群則差異不大，整體來說各年齡層沒有明顯的差異。

衛福部今年再投入近3.5億元支持，並以一年一期為原則持續推動。詹岱華說，將持續追蹤各縣市使用情況，若有不足會挹注經費。衛福部提醒，2024至2025年曾使用「青壯世代心理健康支持方案」的民眾，今年可以再次使用。

衛福部提出四步驟快速上手預約、接受服務：

查詢：至方案網站查詢尚有名額之合作機構名單。 預約：逕洽合作機構預約本方案諮商服務。 準備：準備身分證明文件。 諮商：接受諮商服務。

為便利民眾查詢本方案合作機構，衛福部已建置專屬網站，並提供地圖索引，讓民眾可以視覺化查詢就近合作機構，提升獲取資訊的便利性。