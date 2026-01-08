快訊

格陵蘭巡防靠雪橇犬！BBC揭川普有3招能得手 專家看衰「再等1000年」

曹西平身後事如何處理？乾兒子發4聲明曝最新進度：感謝三哥返台協助

又是移民執法局！美國明尼蘇達女子遭擊斃，執法過當惹議

聽新聞
0:00 / 0:00

青壯世代免費諮商！衛福部心理支持方案今年再投3.5億 用過可再申請

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部「青壯世代心理健康支持方案」今年再投入3.5億元。圖／衛福部提供
衛福部「青壯世代心理健康支持方案」今年再投入3.5億元。圖／衛福部提供

衛福部「青壯世代心理健康支持方案」自2024年8月上路以來，提供15歲至45歲民眾每人3次免費心理諮商，截至去年10月底已逾8萬人、超過20萬人次使用。衛福部今年將投入近3.5億元，持續推動，2024至2025年曾使用「青壯世代心理健康支持方案」的民眾，今年年可以再次使用。

為了回應社會變遷下，青壯世代在面對學業、工作、人際關係與家庭責任時所遭遇的心理健康挑戰，衛福部今年將持續結合全國臨床心理師、諮商心理師及精神科醫師，提供15歲到45歲的本國籍民眾或持有健保卡的外籍人士，每人3次免費心理諮商。參與合作機構數由2024年8月523家成長至今有616家。

衛福部心健司代理科長詹岱華表示，截至去年12月底，共服務8萬7558人、22萬9808人次。根據去年統計觀察，使用者正向、負向情緒都有改善，方案具有一定的效益，其中達轉介風險者為2萬4545人，約占28%，年齡分布上，15至17歲相對較少，18至45歲族群則差異不大，整體來說各年齡層沒有明顯的差異。

衛福部今年再投入近3.5億元支持，並以一年一期為原則持續推動。詹岱華說，將持續追蹤各縣市使用情況，若有不足會挹注經費。衛福部提醒，2024至2025年曾使用「青壯世代心理健康支持方案」的民眾，今年可以再次使用。

衛福部提出四步驟快速上手預約、接受服務：

查詢：至方案網站查詢尚有名額之合作機構名單。

預約：逕洽合作機構預約本方案諮商服務。

準備：準備身分證明文件。

諮商：接受諮商服務。

為便利民眾查詢本方案合作機構，衛福部已建置專屬網站，並提供地圖索引，讓民眾可以視覺化查詢就近合作機構，提升獲取資訊的便利性。

衛福部 臨床心理師 心理諮商

延伸閱讀

桃園航空城防洪標準提升「100年不溢堤」 今年啟動徵收

Lexus獨家原廠換胎保固方案 陪您安心探索每段旅程

台鐵老舊木枕道岔汰換1155套 降低事故及異常事件發生

樺漢去年12月營收創新高

相關新聞

移民加拿大後悔了？他心酸揭光鮮背後真相：每天在理性與低潮間掙扎

有一名網友在Dcard論壇上以「移民來到加拿大🇨🇦多倫多失業很久」為題發文，分享自己移民後的生活困境與心情，引發網友熱烈討論。該網友表示，移居加拿大後，生活與原本想像有著巨大差距，尤其是在工作和城市運作方面。

阿里山飄雪25分鐘 飯店業者回憶20年前經典雪國美景：有史以來最大

大陸強烈冷氣團南下，全台籠罩刺骨寒流，位於海拔2千多公尺的嘉義縣阿里山森林遊樂區，上午在低溫水氣配合下，短暫降下約25分...

露營跨年出奇招！香菜水餃意外成食物遊戲MVP 網笑「反轉王牌」

跨年夜玩什麼？一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享了一場超鬧的「顏色食物挑戰」遊戲，規則是每人準備紅、黃、綠三色食物，帶重複的就算輸。結果「綠色組」竟然出現了驚天大反轉，「香菜水餃」成為整場活動的最大亮點！

高鐵放行李氣炸！他怨乘客「一堆文盲」 苦主共鳴：乾脆收費

搭乘高鐵時，不少人會攜帶行李一同出行，你知道你的行李該放在哪裡嗎？一名網友發文，曬出高鐵大型行李放置區的影片，指出此區域是放置28吋以上大型行李箱，卻出現許多小行李箱，他的大行李箱則沒地方放，忍不住抱怨：「高鐵上真的一堆文盲」，引起不少網友的共鳴。

女高中生遭小編貼18禁書籍開黃腔 台灣東販道歉：關社群帳號再教育

高雄大鵬漫畫小說量販店日前在Threads發文，協尋一名女高中生顧客，表示若使用文化幣消費出現重複扣款情況，店家將協助處理退款。不料貼文下方卻出現台灣東販出版社官方帳號的留言，內容附上兩本限制級書籍截圖，並以「他要是買這種書，現在就可以準備出發去波蘭了」作為回應，引發網友強烈不滿。

名人優先？星宇商務艙旅客遇Lulu、陳漢典如廁遭阻 空服員親解規則

Lulu、陳漢典日前飛往日本富士山拍攝婚紗，獲星宇航空董事長張國煒豪氣贈送兩人去日本來回「頭等艙」機票，但此事卻有同班機的商務艙旅客抱怨，想用頭等艙的廁所被制止，後來才發現頭等艙坐著的是Lulu和陳漢典，質疑星宇是否有差別待遇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。