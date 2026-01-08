快訊

格陵蘭巡防靠雪橇犬！BBC揭川普有3招能得手 專家看衰「再等1000年」

曹西平身後事如何處理？乾兒子發4聲明曝最新進度：感謝三哥返台協助

又是移民執法局！美國明尼蘇達女子遭擊斃，執法過當惹議

糖友護腎不再瞎吃 「211 TOP餐盤」助控糖保腎

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
台北慈濟醫院上午舉辦《減糖護腎211 TOP蔬食健康餐盤》新書分享會，陪伴病人走出飲食迷思，吃出健康。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院上午舉辦《減糖護腎211 TOP蔬食健康餐盤》新書分享會，陪伴病人走出飲食迷思，吃出健康。圖／台北慈濟醫院提供

台灣洗腎位居全球之冠，近半數洗腎患者源於糖尿病控制不佳。60歲黃姓婦人罹患糖尿病10年，雖努力節制甜食，卻在腎功能下降後陷入「飲食焦慮」，由於過度信奉網路「低蛋白、低鉀、低磷」片面資訊，導致什麼都不敢吃，短短幾月瘦5公斤，健康反而亮起紅燈。直到醫院就診，採用「211 TOP餐盤」飲食法，才重拾體力，成功讓血糖與腎功能回穩。

收治病患的台北慈濟醫院腎臟內科醫師王奕淳指出，全台洗腎已破8萬人，65歲以上長者每3人就有1人患有糖尿病，國人偏好精緻澱粉與高糖飲食，是導致糖尿病腎臟病的主因。然而，臨床上常發現病人一旦發現腎功能受損，便因恐懼而過度限制飲食，反而造成熱量不足、肌肉流失。

王奕淳醫師攜手營養師團隊，參考2022年KDIGO國際指引，設計出211TOP餐盤原則，其中， 2代表每日餐盤中應有一半比例來自蔬菜與水果，1則是優質蛋白質與全穀類主食各四分之一。T代表足夠水與無糖茶(Tea)、O是健康好油（Oil）、P則是以植物為主的飲食（Plant-based diet）。

此種以蔬食為主的飲食模式，不僅較容易達到低蛋白、低磷目標，也有助於改善酸血症，減緩腎功能惡化，並可降低尿毒素生成，改善腸道健康。臨床追蹤發現，超過3成病人依循餐盤飲食後，血糖控制顯著改善，腎功能也穩定下來。

台北慈濟醫院營養科副主任江政陽強調，常見糖尿病合併腎臟病病人因擔心血糖而過度限制主食，反而造成熱量不足、體力下降，其實糖尿病及腎臟病病人應均衡攝取蔬菜、水果、全穀類、豆類、植物性蛋白、不飽和脂肪與適量堅果，同時減少加工肉品、精製糖類食物與含糖飲料，建議每日熱量攝取為每公斤體重25至35大卡，蛋白質約每公斤體重0.8 克，重點在於「均衡」、「適量」與「正確選擇」。

為讓醫學知識更貼近大眾，王奕淳特別將臨床案例改寫為「衛教小說」，集結成新書「減糖護腎211 TOP蔬食健康餐盤」，書中透過故事引出理論，輔以實證醫學與營養師設計的3天9餐菜單，讓病友在讀故事的過程中，輕鬆吸收減糖護腎的觀念。

減糖護腎211 TOP蔬食健康餐盤有助於改善酸血症，減緩腎功能惡化，並可降低尿毒素生成，改善腸道健康。圖／台北慈濟醫院提供
減糖護腎211 TOP蔬食健康餐盤有助於改善酸血症，減緩腎功能惡化，並可降低尿毒素生成，改善腸道健康。圖／台北慈濟醫院提供

腎臟病 糖尿病

延伸閱讀

戒酒4年仍難逃！52歲川菜主廚「胰臟炎併腸穿孔」命危 醫護救回今慶生

男子高血壓、糖尿病患主動脈剝離 東港安泰緊急手術4天後順利出院

日本的「高糖甜點」能抑制血糖水平？效果竟媲美糖尿病藥物

元氣最愛問／4成民眾不接受與糖友聯姻　醫：糖尿病困擾不只來自血糖

相關新聞

移民加拿大後悔了？他心酸揭光鮮背後真相：每天在理性與低潮間掙扎

有一名網友在Dcard論壇上以「移民來到加拿大🇨🇦多倫多失業很久」為題發文，分享自己移民後的生活困境與心情，引發網友熱烈討論。該網友表示，移居加拿大後，生活與原本想像有著巨大差距，尤其是在工作和城市運作方面。

阿里山飄雪25分鐘 飯店業者回憶20年前經典雪國美景：有史以來最大

大陸強烈冷氣團南下，全台籠罩刺骨寒流，位於海拔2千多公尺的嘉義縣阿里山森林遊樂區，上午在低溫水氣配合下，短暫降下約25分...

露營跨年出奇招！香菜水餃意外成食物遊戲MVP 網笑「反轉王牌」

跨年夜玩什麼？一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享了一場超鬧的「顏色食物挑戰」遊戲，規則是每人準備紅、黃、綠三色食物，帶重複的就算輸。結果「綠色組」竟然出現了驚天大反轉，「香菜水餃」成為整場活動的最大亮點！

高鐵放行李氣炸！他怨乘客「一堆文盲」 苦主共鳴：乾脆收費

搭乘高鐵時，不少人會攜帶行李一同出行，你知道你的行李該放在哪裡嗎？一名網友發文，曬出高鐵大型行李放置區的影片，指出此區域是放置28吋以上大型行李箱，卻出現許多小行李箱，他的大行李箱則沒地方放，忍不住抱怨：「高鐵上真的一堆文盲」，引起不少網友的共鳴。

女高中生遭小編貼18禁書籍開黃腔 台灣東販道歉：關社群帳號再教育

高雄大鵬漫畫小說量販店日前在Threads發文，協尋一名女高中生顧客，表示若使用文化幣消費出現重複扣款情況，店家將協助處理退款。不料貼文下方卻出現台灣東販出版社官方帳號的留言，內容附上兩本限制級書籍截圖，並以「他要是買這種書，現在就可以準備出發去波蘭了」作為回應，引發網友強烈不滿。

名人優先？星宇商務艙旅客遇Lulu、陳漢典如廁遭阻 空服員親解規則

Lulu、陳漢典日前飛往日本富士山拍攝婚紗，獲星宇航空董事長張國煒豪氣贈送兩人去日本來回「頭等艙」機票，但此事卻有同班機的商務艙旅客抱怨，想用頭等艙的廁所被制止，後來才發現頭等艙坐著的是Lulu和陳漢典，質疑星宇是否有差別待遇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。