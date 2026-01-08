糖友護腎不再瞎吃 「211 TOP餐盤」助控糖保腎
台灣洗腎位居全球之冠，近半數洗腎患者源於糖尿病控制不佳。60歲黃姓婦人罹患糖尿病10年，雖努力節制甜食，卻在腎功能下降後陷入「飲食焦慮」，由於過度信奉網路「低蛋白、低鉀、低磷」片面資訊，導致什麼都不敢吃，短短幾月瘦5公斤，健康反而亮起紅燈。直到醫院就診，採用「211 TOP餐盤」飲食法，才重拾體力，成功讓血糖與腎功能回穩。
收治病患的台北慈濟醫院腎臟內科醫師王奕淳指出，全台洗腎已破8萬人，65歲以上長者每3人就有1人患有糖尿病，國人偏好精緻澱粉與高糖飲食，是導致糖尿病腎臟病的主因。然而，臨床上常發現病人一旦發現腎功能受損，便因恐懼而過度限制飲食，反而造成熱量不足、肌肉流失。
王奕淳醫師攜手營養師團隊，參考2022年KDIGO國際指引，設計出211TOP餐盤原則，其中， 2代表每日餐盤中應有一半比例來自蔬菜與水果，1則是優質蛋白質與全穀類主食各四分之一。T代表足夠水與無糖茶(Tea)、O是健康好油（Oil）、P則是以植物為主的飲食（Plant-based diet）。
此種以蔬食為主的飲食模式，不僅較容易達到低蛋白、低磷目標，也有助於改善酸血症，減緩腎功能惡化，並可降低尿毒素生成，改善腸道健康。臨床追蹤發現，超過3成病人依循餐盤飲食後，血糖控制顯著改善，腎功能也穩定下來。
台北慈濟醫院營養科副主任江政陽強調，常見糖尿病合併腎臟病病人因擔心血糖而過度限制主食，反而造成熱量不足、體力下降，其實糖尿病及腎臟病病人應均衡攝取蔬菜、水果、全穀類、豆類、植物性蛋白、不飽和脂肪與適量堅果，同時減少加工肉品、精製糖類食物與含糖飲料，建議每日熱量攝取為每公斤體重25至35大卡，蛋白質約每公斤體重0.8 克，重點在於「均衡」、「適量」與「正確選擇」。
為讓醫學知識更貼近大眾，王奕淳特別將臨床案例改寫為「衛教小說」，集結成新書「減糖護腎211 TOP蔬食健康餐盤」，書中透過故事引出理論，輔以實證醫學與營養師設計的3天9餐菜單，讓病友在讀故事的過程中，輕鬆吸收減糖護腎的觀念。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言