快訊

格陵蘭巡防靠雪橇犬！BBC揭川普有3招能得手 專家看衰「再等1000年」

曹西平身後事如何處理？乾兒子發4聲明曝最新進度：感謝三哥返台協助

又是移民執法局！美國明尼蘇達女子遭擊斃，執法過當惹議

聽新聞
0:00 / 0:00

初一至初三停收！北市春節收運垃圾時間一覽 30處收受點春節不打烊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
農曆春節假期下月將至，北市環保局今天公布農曆春節垃圾收運，除了初一到初三、初六暫停收運外，其餘時間皆開放收運。圖／環保局提供
農曆春節假期下月將至，北市環保局今天公布農曆春節垃圾收運，除了初一到初三、初六暫停收運外，其餘時間皆開放收運。圖／環保局提供

農曆春節假期下月將至，北市環保局今天公布農曆春節垃圾收運，除了初一到初三、初六暫停收運外，其餘時間皆開放收運，除夕夜中午及晚上也會加班收運垃圾，若無法於時間內丟棄家中垃圾，也可自行至30處垃圾限時收受點丟棄。

環保局表示，今年農曆春節連續假期從2月15日至22日，15日（小年夜）當天正常收運，16日（除夕）中午及夜間時段加班收運垃圾，而17日（初一）至19日（初三）則暫停收運，20日（初四）則恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物，22日（初六）適逢星期日則例行停收，23日（初七）起恢復收運大型廢棄物。

春節期間環保局會於各行政區設有30處垃圾限時收受點，如無法配合清運時段排出垃圾，可就近至各限時收受點排出垃圾。環保局也提醒，大掃除清理室內與戶外周邊環境，特別是是屋旁防火巷雜物及積水容器的清除與整理，維持居家安全及防範病媒蚊孳生。

春節期間環保局會於各行政區設有30處垃圾限時收受點，如無法配合清運時段排出垃圾，可就近至各限時收受點排出垃圾。圖／環保局提供
春節期間環保局會於各行政區設有30處垃圾限時收受點，如無法配合清運時段排出垃圾，可就近至各限時收受點排出垃圾。圖／環保局提供
春節期間環保局會於各行政區設有30處垃圾限時收受點，如無法配合清運時段排出垃圾，可就近至各限時收受點排出垃圾。圖／環保局提供
春節期間環保局會於各行政區設有30處垃圾限時收受點，如無法配合清運時段排出垃圾，可就近至各限時收受點排出垃圾。圖／環保局提供
春節期間環保局會於各行政區設有30處垃圾限時收受點，如無法配合清運時段排出垃圾，可就近至各限時收受點排出垃圾。圖／環保局提供
春節期間環保局會於各行政區設有30處垃圾限時收受點，如無法配合清運時段排出垃圾，可就近至各限時收受點排出垃圾。圖／環保局提供

環保局 春節 除夕夜 垃圾車

延伸閱讀

春節加菜不傷荷包！台中大安市場日銷2千頭豬 豬價平穩度年關

春節、228連假恐現大量車潮 高公局實施高乘載管制

台中廚餘回收費暴漲3倍 議員批缺乏配套措施盼業者合理收費

影／爆垃圾大戰？台中社區廚餘費暴漲7.2倍、3月起沒人收 住戶炸鍋了

相關新聞

移民加拿大後悔了？他心酸揭光鮮背後真相：每天在理性與低潮間掙扎

有一名網友在Dcard論壇上以「移民來到加拿大🇨🇦多倫多失業很久」為題發文，分享自己移民後的生活困境與心情，引發網友熱烈討論。該網友表示，移居加拿大後，生活與原本想像有著巨大差距，尤其是在工作和城市運作方面。

阿里山飄雪25分鐘 飯店業者回憶20年前經典雪國美景：有史以來最大

大陸強烈冷氣團南下，全台籠罩刺骨寒流，位於海拔2千多公尺的嘉義縣阿里山森林遊樂區，上午在低溫水氣配合下，短暫降下約25分...

露營跨年出奇招！香菜水餃意外成食物遊戲MVP 網笑「反轉王牌」

跨年夜玩什麼？一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享了一場超鬧的「顏色食物挑戰」遊戲，規則是每人準備紅、黃、綠三色食物，帶重複的就算輸。結果「綠色組」竟然出現了驚天大反轉，「香菜水餃」成為整場活動的最大亮點！

高鐵放行李氣炸！他怨乘客「一堆文盲」 苦主共鳴：乾脆收費

搭乘高鐵時，不少人會攜帶行李一同出行，你知道你的行李該放在哪裡嗎？一名網友發文，曬出高鐵大型行李放置區的影片，指出此區域是放置28吋以上大型行李箱，卻出現許多小行李箱，他的大行李箱則沒地方放，忍不住抱怨：「高鐵上真的一堆文盲」，引起不少網友的共鳴。

女高中生遭小編貼18禁書籍開黃腔 台灣東販道歉：關社群帳號再教育

高雄大鵬漫畫小說量販店日前在Threads發文，協尋一名女高中生顧客，表示若使用文化幣消費出現重複扣款情況，店家將協助處理退款。不料貼文下方卻出現台灣東販出版社官方帳號的留言，內容附上兩本限制級書籍截圖，並以「他要是買這種書，現在就可以準備出發去波蘭了」作為回應，引發網友強烈不滿。

名人優先？星宇商務艙旅客遇Lulu、陳漢典如廁遭阻 空服員親解規則

Lulu、陳漢典日前飛往日本富士山拍攝婚紗，獲星宇航空董事長張國煒豪氣贈送兩人去日本來回「頭等艙」機票，但此事卻有同班機的商務艙旅客抱怨，想用頭等艙的廁所被制止，後來才發現頭等艙坐著的是Lulu和陳漢典，質疑星宇是否有差別待遇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。