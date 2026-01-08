初一至初三停收！北市春節收運垃圾時間一覽 30處收受點春節不打烊

農曆春節假期下月將至，北市環保局今天公布農曆春節垃圾收運，除了初一到初三、初六暫停收運外，其餘時間皆開放收運，除夕夜中午及晚上也會加班收運垃圾，若無法於時間內丟棄家中垃圾，也可自行至30處垃圾限時收受點丟棄。

環保局表示，今年農曆春節連續假期從2月15日至22日，15日（小年夜）當天正常收運，16日（除夕）中午及夜間時段加班收運垃圾，而17日（初一）至19日（初三）則暫停收運，20日（初四）則恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物，22日（初六）適逢星期日則例行停收，23日（初七）起恢復收運大型廢棄物。

春節期間環保局會於各行政區設有30處垃圾限時收受點，如無法配合清運時段排出垃圾，可就近至各限時收受點排出垃圾。環保局也提醒，大掃除清理室內與戶外周邊環境，特別是是屋旁防火巷雜物及積水容器的清除與整理，維持居家安全及防範病媒蚊孳生。 春節期間環保局會於各行政區設有30處垃圾限時收受點，如無法配合清運時段排出垃圾，可就近至各限時收受點排出垃圾。圖／環保局提供 春節期間環保局會於各行政區設有30處垃圾限時收受點，如無法配合清運時段排出垃圾，可就近至各限時收受點排出垃圾。圖／環保局提供 春節期間環保局會於各行政區設有30處垃圾限時收受點，如無法配合清運時段排出垃圾，可就近至各限時收受點排出垃圾。圖／環保局提供