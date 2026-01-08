全面啟動AI科技執法 環境部23.5億元打造 「非法棄置智慧圍籬」
為強化廢棄物管理並杜絕非法棄置，環境部8日表示，「強化全國廢棄物流向遠端數位管理智慧決策計畫」已於去年底正式獲行政院核定。計畫將於4年內（115-118年）投入23.5億元，運用人工智慧(AI)與物聯網(IoT)技術，建構全國性的「非法棄置智慧圍籬」，推動環保執法由傳統的「被動查處」轉型為「主動預防」。
環境部表示，傳統廢棄物稽查作業多依賴人力巡查或民眾檢舉，受限於稽查人力有限，難以全天候監控偏遠或幅員廣大的區域，往往在污染發生後才能介入，蒐證與溯源過程耗時費力。此外，部分不肖業者利用合法申報文件掩護非法棄置行為，這類規避手段在現行以人工比對為主的查核模式下，難以即時發覺與嚇阻。
環境部規劃於今年編列5億元作為計畫首年執行經費，預計完成500處IoT監測設施建置，結合多模態AI分析模組進行大數據分析，掌握農林漁牧等敏感區域資訊，偵測異常清運行為並即時告警，協助執法人員迅速介入，防堵非法棄置。
本計畫特別著重建立「中央與地方聯防機制」及「跨部會合作」，強化與地方政府、警政機關合作，即時資訊共享，並透過大數據分析，提升污染監控效能。針對組織性的重大環保犯罪，環境部將深化「檢警環結盟」機制，將AI分析出的犯罪熱點與數據證據，提供給檢警單位進行精準溯源，透過行政與司法單位的緊密合作，讓非法集團無所遁形。
環境部強調，除了建置「智慧圍籬」提升科技執法強度外，也將遵照行政院指示，同步檢討精進相關法規，研議強化環境犯罪之刑事責任與處罰，並與檢警機關建立跨部會合作機制。透過科技監測與法規嚇阻雙管齊下，期能有效遏止環保犯罪，維護國土環境安全。
