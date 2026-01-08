影／代理孕母朝野攻防 陳昭姿再拜會柯建銘溝通法案

立法院衛環委員會今天審查「人工生殖法」修正草案，各版本最大爭議在於要不要開放代理孕母，朝野激烈攻防。民進黨立委林淑芬在程序發言時質疑，此次修法僅有9條條文涉及代孕，卻被急於推動通過，恐將造成階級不公與經濟剝削，認為代理孕母存在道德和人權疑慮，應該跟人工生殖法脫鉤。林淑芬更點名民眾黨立委陳昭姿，諷其為「陳九條」。長期推動代理孕母的民眾黨立委陳昭姿，則在台下舉牌稱「正副總統都支持代孕」。

民眾黨立委陳昭姿今日帶著昨夜修改完成的版本拜會民進黨團總召柯建銘，盼得到民進黨支持。陳昭姿受訪表示，該版本是以2024年5月行政院的版本為主只是當時被民進黨女性立委阻擋。民眾黨前主席柯文哲上周拜訪立院告黨團，希望能把「人工生殖法」修改到各黨團都能接受。她為法案半夜都沒有睡覺，改出來這一個版本。 立法院衛環委員會今天審查「人工生殖法」修正草案，各版本最大爭議在於要不要開放代理孕母。民進黨立委林淑芬（左後）認為代理孕母存在道德和人權疑慮，應該跟人工生殖法脫鉤，而長期推動代理孕母的民眾黨立委陳昭姿（右前）手舉資料表達不同立場。記者林澔一／攝影 民進黨立委林淑芬（左）認為代理孕母存在道德和人權疑慮，應該跟人工生殖法脫鉤。民進黨立院黨團總召柯建銘（中）今早赴衛環委員會簽到，隨後回到辦公室與陳昭姿會面討論法案。記者林澔一／攝影