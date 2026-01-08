2026台南古蹟漫遊券10日起開賣 一券在手暢遊古蹟4選2

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
為迎接農曆新年，台南市文化局今年特別推出新版台南古蹟漫遊券，可在安平古堡、赤嵌樓、安平樹屋及億載金城等景點使用，讓遊客在台南旅遊更輕鬆。圖為赤嵌樓。圖／南市文化局提供
150元暢遊台南經典古蹟4選2！年年熱賣、深受民眾喜愛的「台南古蹟漫遊券」，10日起正式開賣！南市府文化局表示，為迎接農曆新年，今年特別推出新版台南古蹟漫遊券，可在安平古堡、赤嵌樓、安平樹屋及億載金城等景點使用，讓遊客在台南旅遊更輕鬆。

文化局說，新版「台南古蹟漫遊券」票券設計以線性手法勾勒古蹟輪廓，將經典古蹟意象內斂融入文字設計，呼應古蹟與城市生活密不可分的關係，同時以摩登風格傳達對城市古蹟的認同與傳承，而套票不僅節省購票與排隊時間，更兼顧彈性使用，一券在手、隨行隨逛。

文化局提到，套票涵蓋安平古堡、赤嵌樓、安平樹屋及億載金城等4大古蹟，不僅各具歷史風貌與文化意義，也橫跨不同歷史時期，從海洋貿易、城市發展到防禦建設，完整勾勒台南作為台灣歷史核心城市的深厚底蘊。

此外，購買台南古蹟漫遊券在今年8月底前，前往國立台灣歷史博物館、四草綠色隧道、台南孔子廟、安平定情碼頭德陽艦園區、安平航海城及十鼓文創園區等6大景點，可享有全票5至95折不等優惠，讓遊客親近歷史、深入探索。

文化局說明，2026台南古蹟漫遊券10日起發售，僅在聯合發行的4處古蹟景點售票口獨家開賣，古蹟漫遊券無使用期限，一次來台南逛不完，下次來還可再出示漫遊券繼續玩，歡迎市民及各地遊客踴躍選購，做為台南人也能發送給遠方友人，成為另類的「邀請函」。

