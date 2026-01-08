別信加熱菸助戒菸　研究：增復吸風險雙重成癮

別信改抽加熱菸等新興菸品有助戒菸，日本大型研究證實，有意戒菸者使用加熱菸，成功戒菸可能性低，甚至增加復吸風險，成為雙重成癮。國健署籲不使用所有菸品才是最好減害。

衛生福利部國民健康署今天引用一份2024年日本大型長期追蹤研究，提醒民眾新興菸品不助戒菸反增復吸風險。這份研究對象為7044名20歲以上成年人，在2019年至2021年間全國性網路調查中至少有2次觀察記錄，分為正在吸菸者、曾吸菸者和從不吸菸者。

研究顯示，在長期吸菸的1910名老菸槍裡，其中想戒菸者使用了加熱菸，戒菸超過1個月的可能性顯著降低，甚至使用加熱菸不但不能幫助吸菸者戒菸，也不能防止戒菸者復吸。

研究發現，新興菸品容易誘使已戒菸者「破戒」，曾戒菸者接觸新興菸品，重新吸食紙菸風險增加1.54倍。這證實新興菸品無助於擺脫尼古丁依賴，反而常導致雙重使用，加深成癮，停止使用所有菸品才是最好的減害。

國健署提醒，無論是傳統菸品還是新興菸品，皆對健康有害，二手、三手菸菸害也會影響他人健康。菸商常宣稱新興菸品所產生的有害物質較少，多項國際醫學期刊發表實證顯示，這些產品對人體生理造成危害不但是立即性且具體可見。

國際研究發現，即使短暫使用新興菸品，也會立即引起動脈僵硬度增加、血壓升高，並顯著增強血小板的血栓形成能力；轉換使用新興菸品並無法改善肺部對細菌感染的清除能力，造成的肺部發炎與組織損傷程度，與吸食紙菸相近。

國健署提供民眾多元戒菸服務，全台近2700家合約醫院、診所、衛生所及藥局，提供戒菸服務，民眾可撥打免費戒菸諮詢專線「0800-636363」，或line通訊軟體（ID：@tsh0800636363），由專業人員協助量身打造個人戒菸計畫，提供戒菸資訊，渡過戒斷症狀，擺脫菸癮。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康