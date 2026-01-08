快訊

寒流來襲甜湯暖身 營養師警告：暗藏心肌梗塞風險

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
衛福部桃園醫院營養師涂秀蓮指出，許多民眾誤以為血脂異常只與油炸食品或肥肉有關，卻忽略了甜湯中的精緻澱粉與糖分，同樣會在體內轉換為三酸甘油脂，恐成為心血管疾病致命推手。圖／部桃提供
寒流來襲，民眾習慣來碗熱甜湯暖身，但紅豆湯、燒仙草等甜湯看似溫暖無害，實則暗藏心肌梗塞風險。營養師指出，甜湯中的高糖分會轉化為三酸甘油脂，使壞膽固醇更易沉積血管，加上低溫造成血管收縮，恐成為心血管疾病致命推手。

隨著一波波冷氣團襲台，氣溫驟降讓許多民眾直覺想進補暖身，一碗香甜的紅豆湯、燒仙草或桂圓紫米粥，成為抵禦寒意的小確幸。但衛福部桃園醫院營養師涂秀蓮指出，許多民眾誤以為血脂異常只與油炸食品或肥肉有關，卻忽略了甜湯中的精緻澱粉與糖分，同樣會在體內轉換為三酸甘油脂，「當三酸甘油脂偏高時，血液中的壞膽固醇會變得體積更小、密度更高，更容易穿透血管內皮造成傷害。」

涂秀蓮指出，甜湯中的高糖分會讓血糖快速上升，刺激肝臟將多餘能量轉化為脂質儲存，進而影響壞膽固醇型態，使其更易沉積在血管內壁形成動脈斑塊。這些變化平時並無明顯症狀，但在寒流來襲、血管收縮、血壓波動加大的情況下，不穩定的斑塊可能破裂引發急性血栓，成為致命關鍵。

為讓民眾更直觀理解心血管風險，桃園醫院營養科、護理部與醫療團隊合作，設計製作「3D列印心血管立體模型」，透過視覺化方式提醒民眾重視血管健康。

這套模型內建LED燈號系統，當血管通暢、血流順利時呈現藍燈，一旦模擬出狹窄或阻塞狀態，燈號便立刻轉為刺眼紅燈，象徵危險警訊。醫療團隊表示，許多民眾對心肌梗塞、中風的認知仍停留在數據層面，但當「紅燈亮起」的瞬間映入眼簾，更能直覺理解血管問題的急迫性。

個案管理師黃靖雯分享，臨床上不乏在寒流期間突然發生心肌梗塞的案例，許多患者事前並無明顯不適，直到送醫才發現血管早已高度狹窄。「3D模型中燈號由藍轉紅的設計，正是模擬血管從相對穩定走向危險的過程，提醒民眾血管問題往往是長期累積的結果。」

「血管就像家中的水管，長期不當飲食會讓內壁慢慢堆積油垢，平時不覺得有問題，等到堵住時往往來不及。」涂秀蓮指出，面對冬日甜湯誘惑，民眾不用完全禁止，但要更有選擇與節制，建議保留食材原有的膳食纖維、減少糖水攝取、控制分量，或以天然食材本身風味取代額外加糖，都是兼顧口腹之慾與心臟健康的作法。

