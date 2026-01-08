聽新聞
影／柯建銘喬人工生殖法？ 劉建國：修錯法會遺臭萬年
立法院社會福利及衛生環境委員會8日上午審查「人工生殖法」修正草案，民眾黨前主席柯文哲與立委陳昭姿先前拜會各黨、遊說該法案，引發外界對「綠白合」的想像。立院衛環委員會召委劉建國表示，會按照程序，讓所有委員充分討論；但修法要嚴謹，否則會遺臭萬年。
民進黨團總召柯建銘一早也現身衛環委員會坐鎮，不過面對媒體追問，他沒有回答。
