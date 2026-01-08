快訊

格陵蘭巡防靠雪橇犬！BBC揭川普有3招能得手 專家看衰「再等1000年」

曹西平身後事如何處理？乾兒子發4聲明曝最新進度：感謝三哥返台協助

又是移民執法局！美國明尼蘇達女子遭擊斃，執法過當惹議

企業內規限制勞工申請彈性育嬰假 勞動部：違法

中央社／ 台北8日電

勞工有臨時育嬰需求可請彈性育嬰假勞動部今天表示，有雇主為調配人力，限制一天僅最先提出或完成交接的人才能申請，或家庭照顧假時數給不足，這些都違法，提醒雇主注意。

彈性育嬰假今年上路，讓新手爸媽可以「育嬰留停以日申請」及「家庭照顧用小時」。勞動部今天發布新聞稿指出，近期發現許多雇主容易踩雷的案例，為避免雇主觸法，特別彙整說明。

勞動部表示，近期有發現有企業為了人力調配，限制一天只有最先提出或完成交接的人才能申請。

勞動部指出，性別平等工作法規定，受僱者請求申請育嬰留職停薪時，雇主不得拒絕或視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利處分，因此企業不能訂定內部規則，要求只有完成工作或者是最先提出的人才能申請。

勞動部強調，育嬰留職停薪的申請期間、次數及程序，受僱者如果是依法提出申請，事業單位應尊重受僱者本意，雇主則可以提醒員工，除非有特殊狀況，包含小孩生病、停托、停課，申請育嬰留停原則應5天前提出申請，以利雇主排班。

根據法規規定，勞工一年有7天家庭照顧假，若以正常工作時數換算應該給予56小時的家庭照顧假，但勞動部表示，若勞工是適用勞動基準法第84條之1規定的工作者，每日正常工時為10小時，雇主就應依照約定工時換算給予70小時家庭照顧假，不能只給56小時。

另外，勞動部提醒，員工如果請了彈性育嬰留停，復職後的當月加班時數上限不能重新計算，也就是說，勞基法規定每月加班工時上限為46小時，縱使勞工在計算加班工時的一個月週期內有申請育嬰留停，當月的加班時數計算還是須以原本一個月週期來計算，不能歸零。

勞動部表示，民眾如果想瞭解更多育嬰留職停薪照顧新制內容以及相關問答Q&A，可至勞動部官網查詢，如有個案疑義，可致電勞動部1955勞工諮詢申訴專線，或就近向當地勞工行政主管機關尋求協助。

