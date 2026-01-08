驚見「雲街」 鄭明典：很小的冷高壓隨北風南下 今晚恐氣溫波動

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
由「雲街」組成的冷高壓很小，但是它是藏在一個典型冬季冷高壓之中，所以這股冷空氣會隨北風南下，今晚會給台灣帶來一些氣溫上的波動。圖／取自鄭明典臉書
冷空氣一波波，前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，他表示，近地面一個很小的高壓出來，順時針旋轉，這個旋轉雲系是由「雲街」組成，所以是冷高壓。

鄭明典表示，雖然這個冷高壓很小，但是它是藏在一個典型冬季冷高壓之中，所以這股冷空氣會隨北風南下，今晚會給台灣帶來一些氣溫上的波動。

中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，因為輻射冷卻效應，今晚到明天清晨、周五晚上到周六清晨，低溫相較今天清晨會更低許多，範圍相對廣。今天清晨各地普遍12度，只有中部地區、離島地區10度以下。不過明天清晨，10度以下範圍會非常廣泛，包含高雄以北、宜花、離島地區特別注意10度以下低溫，甚至部分地區會比10度低很多。

由「雲街」組成的冷高壓很小，但是它是藏在一個典型冬季冷高壓之中，所以這股冷空氣會隨北風南下，今晚會給台灣帶來一些氣溫上的波動。圖／取自鄭明典臉書
