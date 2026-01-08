快訊

月經怎樣才算正常？ 中醫師：靠五指標判斷 經血粉淡色「這原因」造成

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
中醫師鄭鶴祝表示，觀察月經是否正常，可從五個面向著手，包含周期規則度、經量多寡、經血質地、經期天數與顏色，只要有其中一項異常，建議可尋求醫師的協助，找到導致異常的原因；示意圖。本報資料照片
月經是女性健康的重要指標，但許多人其實並不清楚什麼樣的狀況才算「正常」，中醫師鄭鶴祝表示，觀察月經是否正常，可從五個面向著手，包含周期規則度、經量多寡、經血質地、經期天數與顏色，只要有其中一項異常，建議可尋求醫師的協助，找到導致異常的原因。

鄭鶴祝表示，女性正常月經周期約為21至45天，每次月經來潮的天數，前後相差三到五天都屬可接受範圍，不必每個月精準同一天報到。但若經期小於21天、超過45天，或忽早忽晚、毫無規律，就屬於周期異常。

再者是評估月經的經量，每次月經的正常經量約為20至80毫升。一般女性可用衛生棉來判斷：日用型衛生棉約可吸收10到15毫升，若兩到三小時更換一次、約七成滿，屬正常範圍。若每次都需頻繁更換且完全浸滿，代表經量過多；若僅有護墊上零星血跡，則可能過少。經量過多恐導致貧血、頭暈或心悸；過少則可能影響子宮內膜健康。

第三是觀察經血的質地，正常經血可能帶少量內膜碎片或小血塊，屬可接受範圍。但若血塊明顯偏大、顏色暗沉，或出現大量碎片、黏液，代表經血排出不順，應就醫調理。

第四是經期的天數，一般月經持續三到七天都算正常。若少於兩天或超過七天仍滴滴答答，甚至出現「來一兩天停幾天又再來」的情形，都屬經期異常。

第五為觀察經血顏色，鮮紅色通常代表狀況良好；若顏色偏暗，可能與久坐、循環不佳有關，適度活動有助改善。粉淡色可能與體質偏虛、貧血或子宮內膜較薄有關，建議補充優質蛋白質。褐色經血若出現在經期尾聲，通常仍屬正常；但若呈現深黑色，可能是舊血殘留，顯示上次月經未排乾淨，可就醫檢查。

鄭鶴祝表示，月經是女性健康的重要指標，長期異常不應輕忽，及早調理，才能避免後續婦科問題找上門。

