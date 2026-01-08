口腔癌病人確診年紀輕、多為晚期 台大安寧共照模式減少臨終住院次數

民眾常誤認安寧緩和醫療形同「放棄治療」，病人常在疾病末期才願意接受，錯失照護良機。台大醫院推動安寧緩和共同照護機制，並訂出標準作業流程（SOP），先由原治療科別醫師提供包含安寧緩和醫療的治療選項，病人有意願接受安寧緩和醫療，再由安寧醫師介入說明，院方分析該院接受此模式的末期口腔癌病人，發現死亡前住院次數降低，病人減少化療等積極治療的痛苦。

台大醫院家庭醫學部主任程劭儀說，現行安寧緩和醫療困境包括轉介過晚，跨科別轉介困難，以及病人習慣以疾病治療為核心，較難接受安寧緩和醫療，為打破困境，台大醫院訂出先由原科別醫師提供治療選項，再由安寧緩和醫師介入說明，最終由病人自主決定治療選項的醫病共享決策（SDM）三階段安寧共照流程，幫助末期癌症、非癌症病人盡快進入安寧緩和醫療。

台大醫院分析逾400位第四期口腔癌病患，其中約200人接受前述安寧共照SOP模式，另外200人則循傳統治療模式，台大醫院家庭醫學部主治醫師黃獻樑說，研究結果發現，接受安寧共照模式病人，死亡前3個月內住院次數，與沒有接受這套治療模式的病人相比，至少減少1次住院次數，這代表病人獲得更好的症狀控制，不必奔波往返醫院。

程劭儀說，口腔癌病人多為藍領階級，不少人只有國中學歷，很早開始工作，養成嚼食檳榔等不良習慣，工作多是領時薪性質，病人身體出現異狀多會強撐，難以請假治療，遑論接受篩檢，不僅確診年紀輕，僅約40多歲，且病人確診時多是晚期，頭頸部長出大顆腫瘤，盼藉由共照機制，讓病人獲得更好照護。院方已將此模式推廣到胰臟癌、肝癌等癌別，並評估擴及心臟衰竭等非癌症疾病。

這項研究結果，上月登上「美國醫學會網絡開放期刊」（JAMA Network Open）。程劭儀說，安寧共照模式為我國首創，且口腔癌病人為亞洲特色，加上訂出標準作業流程的照護模式國際少見，因此獲得這項國際醫學領域「夢幻期刊」刊登，而台大醫院設計的這套流程，也可讓其他各家醫院參考，讓安寧緩和醫療更普及。